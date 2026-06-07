MP Rajya Sabha Chunav 2026: एमपी में बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार कौन? राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट

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MP BJP 3rd Candidate: मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है. वहीं कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन सोमवार को भोपाल में अपना नामांकन दाखिल करेंगी. इसी बीच भाजपा भी बड़ा दांव चलने जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से संकेत मिलने के बाद बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है. रविवार को सीएम आवास पर अहम बैठक में इस पर सहमति बनी है. बताया जा रहा है कि पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों के दस्तावेज भी तैयार करवा लिए हैं और नाम का ऐलान किसी भी समय हो सकता है.
बता दें कि राजधानी भोपाल में रविवार को पूरे दिन राजनीतिक बैठक पर बैठक चलती रहीं. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सीनियर नेताओं से भी अलग-अलग बातचीत कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की. शाम होते-होते मुख्यमंत्री निवास पर संगठन और पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी. इससे पहले बीजेपी अपने दो अधिकृत उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नामांकन करा चुकी है. विधायक दल की बैठक में भी सभी बीजेपी विधायकों को फिलहाल भोपाल में ही बने रहने के निर्देश दिए गए हैं.
कांग्रेस ने किया खारिज
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है. पार्टी ने अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई है. सूत्रों के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना भेज सकती है, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक उठापटक की गुंजाइश न रहे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार दावा कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन को सभी विधायकों का समर्थन मिलेगा. कांग्रेस नेतृत्व क्रॉस वोटिंग या टूट-फूट की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर रहा है.
8 जून को आखिरी दिन
फिलहाल, राज्यसभा चुनाव की दो सीटें तो बीजेपी के खेमे में जाना तय है. लेकिन तीसरी सीट पर खेला होने की उम्मीद है. अगर बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार उतारती है, तो कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को उतारने वाले फैसले ने सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है. बता दें कि 8 जून सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में सभी की नजरें बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के नाम पर टिकी हुई हैं. उधर कांग्रेस भी लगातार अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में बनी हुई है. अब देखना यह होगा कि बीजेपी तीसरी सीट के लिए किसके नाम पर मुहर लगा सकती है.
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