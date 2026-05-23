MP राज्यसभा चुनाव: 1 सीट जीतने के लिए 58 विधायक जरूरी, वोटिंग में दिखेगा बदलाव

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है. 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है. 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे. इस बार एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत होगी. इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें आसानी सो जीतती दिख रही है. वहीं कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा तीसरी सीट पर भी दांव लगाने की तैयारी में है. ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो सकता है. जिसके लिए कांग्रेस एक ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि सीट को आसानी से जीता जा सके.

भाजपा को 2 सीटें मिलना तय

राज्यसभा चुनाव में भाजपा को अपनी 2 सीटें मिलना तय हैं. एमपी में बीजेपी के पास लगभग 163 विधायक हैं. एक उम्मीदवार को लगभग 58 वोट चाहिए. 2 सीटें जीतने के बाद भी भाजपा के पास 47 विधायक बचेंगे. ऐसे में माना जा रहा कि पार्टी तीसरा उम्मीदवार भी उतारेगी. इसलिए यदि तीसरी सीट पर विपक्ष कमजोर पड़े, क्रॉस वोटिंग हो या संख्या घटे, तो भाजपा तीसरी सीट पर भी कोशिश कर सकती है. एक संभावना यह भी है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ सकता है. जिसे भाजपा अपना समर्थन दे सकती है. ऐसे में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.

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कांग्रेस के पास 62 विधायक

कांग्रेस के पास फिलहाल विधायकों की संख्या 62 है. इस हिसाब से पार्टी आसानी से 1 सीट जीत सकती है. लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस फिलहाल लाइन पर ही नजर आ रही है. क्योंकि क्रॉस वोटिंग या कुछ विधायकों की अनुपस्थिति की स्थिति में मुकाबला उलट भी सकता है. ऐसे में पार्टी लगातार सर्तकता बनाए हुए हैं. जहां सभी विधायकों को एकजुट रखने पर फोकस किया जा रहा है.

कांग्रेस से कमलनाथ के नाम की चर्चा

कांग्रेस से राज्यसभा सीट के लिए कई दावेदार नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम कमलनाथ की चल रही है. माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें इसलिए उतारने की तैयारी में हैं ताकि एकजुटता बनी रही. कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ को राज्यसभा चुनाव लड़ाकर राज्यसभा चुनाव में सीट को सेफ रखने की तैयारी में हैं. अन्य दावेदारों में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा के अलावा पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम भी रेस में शामिल है. लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ के जरिए पार्टी सभी समीकरण साधना चाहती है. हालांकि अगर कमलनाथ राज्यसभा जाते हैं तो फिर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी. क्योंकि कमलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा सीट से विधायक हैं. ऐसे में राज्यसभा जाने की स्थिति में उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी.

बीजेपी से ये नाम रेस में शामिल

वहीं भाजपा की बात करें तो पार्टी एक सीट पर केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सदस्य जॉर्च कुरियन को ही रिपीट कर सकती है. वहीं दूसरी सीट पर इस बार पार्टी नया चेहरा उतार सकती है. जिसमें आदिवासी वर्ग पर फिर से दांव लगाया जा सकता है. इसके अलावा सामान्य वर्ग से भी प्रत्याशी सामने आ सकता है. पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और नरोत्तम मिश्रा का नाम भी तेजी से आमने आया है. इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी राज्यसभा की रेस में शामिल है. बीजेपी का प्रत्याशी चौंकाने वाला भी हो सकता है.

वोटिंग पैटर्न में बदलाव

निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंगनी (वायलेट) रंग का विशेष स्केच पेन ही मान्य होगा. विधायक इसी पेन से बैलेट पेपर पर अपना मत दर्ज करेंगे. अगर किसी अन्य पेन का इस्तेमाल कर निशान लगाया गया, तो उस मत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा. साथ ही मतदान के दिन राज्य विधानसभाओं के अधिकारियों की जगह आयोग विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगा.

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