/MP Rajya Sabha Election: बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते, तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को मिला जीत का सर्टिफिकेट

राज्य चुनें
MP Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है. वहीं तीनों प्रत्याशी तरुण चुघ, रजनीश उग्रवाल और महेश केवट जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं. जहां उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाणपत्र भी सौंप दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना था. इसमें कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया. वहीं आज 11 जून दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापसी का समय था. इसके बाद बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया.