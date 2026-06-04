राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, MP से मीनाक्षी नटराजन होंगी उम्मीदवार

तीसरी सीट पर दांव खेल सकती है बीजेपी

वहीं बीजेपी के पास विधानसभा में कुल 164 विधायक हैं. अपनी दो राज्यसभा सीटें पक्की करने के लिए बीजेपी को 116 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, इसके बाद तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे. जीत के आंकड़े से यह 10 वोट कम है. अगर जोड़-तोड़ के जरिए संख्या बढ़ी तो बीजेपी तीसरी सीट पर दांव खेल सकती है. फिलहाल तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं.