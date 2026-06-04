राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, MP से मीनाक्षी नटराजन होंगी उम्मीदवार

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Congress Candidate Meenakshi Natarajan-कांग्रेस ने 5 राज्यों की 7 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस ने मध्यप्रदेश से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का टिकट दिया है. मीनाक्षी नटराजन मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है. दिग्विजय सिंह के राज्यसभा जाने से इनकार करने बाद कांग्रेस नेताओं के नामों की चर्चाएं चल रही थीं. गुरुवार शाम बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की.
कौन हैं मीनाक्षी नटराजन
23 जुलाई 1973 को मध्यप्रदेश के नागदा में जन्मी मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा और साफ-सुथरा चेहरा हैं. उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से की थी. आगे चलकर वे इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनीं. साल 2009 के लोकसभा चुाव में उन्होंने मंदसौर सीट से शानदार जीत दर्ज की थी और संसद पहुंची थी.
AICC सदस्य हैं मीनाक्षी
वर्तमान में मीनाक्षी नटराजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं. वे तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी के रूप में बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रही हैं. कांग्रेस ने अब उन्हें राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया है. मंदसौर की पूर्व सांसद को राज्यसभा भेजकर कांग्रेस ने मालवा इलाके और महिला नेतृत्व को एक बड़ी ताकत देने की कोशिश की है.
कांग्रेस के पास पर्याप्त हैं वोट
एमपी विधानसभा के आंकड़ों और वोटों के समीकरण पर नजर डालें, तो राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है. वर्तमान में दतिया सीट खाली होने, विजयपुर विधायक के वोटिंग से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के पाला बदलने के बाद भी कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं. कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए यह संख्या पर्याप्त है.
तीसरी सीट पर दांव खेल सकती है बीजेपी
वहीं बीजेपी के पास विधानसभा में कुल 164 विधायक हैं. अपनी दो राज्यसभा सीटें पक्की करने के लिए बीजेपी को 116 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, इसके बाद तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे. जीत के आंकड़े से यह 10 वोट कम है. अगर जोड़-तोड़ के जरिए संख्या बढ़ी तो बीजेपी तीसरी सीट पर दांव खेल सकती है. फिलहाल तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं.
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