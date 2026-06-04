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राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, MP से मीनाक्षी नटराजन होंगी उम्मीदवार

MP News-कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. मध्यप्रदेश से लोकसभा सांसद रही चुकीं मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया है. मीनाक्षी राहुल की गांधी टीम की भरोसेमंद नेता मानी जाती हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 04, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:47 PM IST
राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, MP से मीनाक्षी नटराजन होंगी उम्मीदवार

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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