MP के 2 सांसदों को दक्षिण में नहीं मिली सफलता, विधानसभा चुनाव में हार, बदलेंगे समीकरण

George Kurian Lost Elections: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है. भाजपा ने दो राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो एक राज्य में एनडीए की सरकार बनी है. लेकिन दक्षिण के दो राज्य तमिलनाडू और केरल में भाजपा को सफलता नहीं मिली है. यहां पार्टी के सीनियर नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है. दक्षिण के चुनाव परिणामों का कनेक्शन मध्य प्रदेश की राजनीति से भी जुड़ा है. क्योंकि मध्य प्रदेश के दो राज्यसभा सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था. लेकिन दोनों ही सांसदों को हार का सामना करना पड़ना है. डॉ. एल मुरुगन को तमिलनाडु में हार का सामना करना पड़ा है जबकि जॉर्ज कुरियन को केरल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है.

अविनाशी सीट से हारे एल मुरुगन

केंद्र सरकार में मंत्री और एमपी से राज्यसभा सांसद एल. मुरुगन को भाजपा ने तमिलनाडु की अविनाशी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था. लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. मुरुगन को विजय की पार्टी टीवीके कमाली एस ने हराया है. मुरुगन को 68 हजार 836 वोट मिले थे. जबकि उनको हराने वाली कमाली एस 84 हजार 209 वोट मिले हैं. ऐसे में एल मुरुगन को 15 हजार 373 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है. देखा जाए तो यह चुनाव उनकी साख का सवाल था. क्योंकि वह तमिलनाडू में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं. एल मुरुगन की सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहा था. यहां बीजेपी के साथ अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके और डीएमके में मुकाबला था. 28 राउंड की काउटिंग में आगे पीछे का खेल चलता रहा. लेकिन बाद में विजय की पार्टी की कमाली एस ने एक तरफ बढ़त बना ली और डॉ. एल मुरुगन पिछड़ गए.

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कौन हैं एल मुरुगन

एल मुरुगन वर्तमान में तमिलनाडू की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं. वह तमिलनाडू में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं. वह राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कोटे से सांसद हैं. 2024 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से चुना गया था. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका नाता है. वह मद्रास हाईकोर्ट में वकालत करते थे. 15 साल तक वकालत के बाद राजनीति में आ गए थे.

तीसरे नंबर पर पहुंच गए जॉर्ज कुरियन

जॉर्ज कुरियन वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं. पार्टी ने उन्हे केरल की कांजीरापल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था. लेकिन यहां कुरियन यहां तीसरे नंबर पर आ गए है. कुरियन को चुनाव में केवल 26 हजार 984 वोट मिले है. यहां कांग्रेस के रॉनी के बेबी ने जीत हासिल की है. उन्हें 56 हजार 646 वोट मिले थे. जबकि दूसरे नंबर केरल कांग्रेस के डॉ. एन जयराज रहे. उन्हें 50 हजार 874 वोट मिले. जबकि तीसरे नंबर पर जॉर्ज कुरियन रहे. वह भी यहां पार्टी का बड़ा ईसाई चेहरा माने जा रहे थे. हालांकि उनका राज्यसभा कार्यकाल मई में खत्म हो गया है. ऐसे में भाजपा अब उन्हें दूसरी बार राज्यसभा भेजती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा. क्योंकि वह मोदी सरकार में मंत्री हैं.

कौन हैं जॉर्ज कुरियन

जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे. वर्तमान में वह मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री थे. वह केरल में बीजेपी का पुराना चेहरा माने जाते हैं. 1980 से वह भाजपा से जुड़े हैं और कई पदों पर रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. उनकी केरल में ईसाई समुदाय में पैठ मानी जाती है. वह केरल में भी भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं.

एमपी में बदलेंगे समीकरण

दोनों ही राज्यसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. इनमें जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो चुका है. लेकिन वह मोदी सरकार में मंत्री हैं. ऐसे में पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती हैं या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा. वहीं एल मुरुगन का कार्यकाल अभी लंबा है. ऐसे में वह मोदी सरकार में मंत्री बन रहते हैं. अगर वह विधानसभा चुनाव जीतते थे तो एमपी में एक राज्यसभा सीट खाली हो सकती थी.

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