MP से कौन जाएगा राज्यसभा, कांग्रेस में 1 सीट पर कई दावेदार, चौंका सकते हैं BJP के उम्मीदवार

MP Rajya Sabha Poll Schedule: मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है. एमपी के तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है. जिसमें कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन शामिल हैं. विधानसभा के सदस्यों के हिसाब से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है. जहां कांग्रेस की एक सीट पर कई दावेदार नजर आ रहे हैं. वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई सीनियर नेताओं के नाम की चर्चा है. खास बात यह है कि बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चौंका सकती है.

कांग्रेस से ये नेता दावेदार

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके हैं. वह पिछले दो कार्यकाल से राज्यसभा के लिए चुने जा रहे थे. लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा नहीं जाने का ऐलान किया है. ऐसे में कांग्रेस कई सीनियर नेताओं के नाम राज्यसभा की रेस में चल रहे हैं. जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है. इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल की दावेदारी भी सामने आई है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस में इनमें किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है तो पार्टी किसी आदिवासी चेहरे को भी आगे कर सकती है.

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कांग्रेस के लिए एकजुटता जरूरी

हालांकि उम्मीदवार के ऐलान के साथ-साथ कांग्रेस के लिए विधायकों को एकजुट रखना भी जरूरी है. क्योंकि पार्टी को अपनी सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत होगी. कांग्रेस के पास मौजूदा स्थिति में 63 विधायक हैं. ऐसे में फिलहाल पार्टी के पास 5 विधायक ज्यादा है. दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी जा चुकी है. जबकि विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव वोटिंग नहीं कर पाएंगे. ऐसे में पार्टी को अपने सभी विधायकों को संभालना भी बड़ी चुनौती होगी. क्योंकि अगर कुछ विधायक यहां से वहां हुए तो पार्टी का मामला फंस सकता है. क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी 2 की जगह 3 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है.

बीजेपी में भी उम्मीदवारों पर मंथन

भाजपा में भी उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो गया है. बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल खत्म हो रहा है. जिसमें जॉर्ज कुरियन फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री है. ऐसे में इस बात की भी संभावना बन रही है कि पार्टी उन्हें फिर से रिपीट कर सकती है. जॉर्ज कुरियन केंद्र सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री हैं. जॉर्ज कुरियन ने हाल ही में केरलम विधानसभा का चुनाव लड़ा था. जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन जॉर्ज कुरियन केरलम में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनकी भूमिका वर्तमान राजनीति में सक्रिए रही है. जिससे इस बात की संभावना है कि मध्य प्रदेश के कोटे से उन्हें इस बार फिर राज्यसभा का मौका मिल सकता है.

वहीं बात अगर डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी की करें तो माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें अब राज्य की राजनीति में एक्टिव कर सकती है. चर्चा है कि उन्हें भाजपा में प्रदेश महामंत्री बनाया जा सकता है. क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी को लंबे समय से राज्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा चलती रही है. बीजेपी ने उन्हें 2020 में जब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था, तब वह बड़वानी महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे. लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से ही वह भविष्य की राजनीति के लिए भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं.

बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव के कई दावेदार हैं. बीजेपी किसी एक सीट से महिला उम्मीदवार को भी उतार सकती है. इसके लिए मंथन शुरू हो गया है. भाजपा अगले कुछ दिनों में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है.

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