/हैदराबाद कोर्ट का वो कौन सा केस है, जिसे छिपाने के आरोप में रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन...जानिए पूरी डिटेल

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Meenakshi Natrajan Nomination Cancelled-मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है. बीजेपी की आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है. कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने के लिए बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है. नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने सभी मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, ऐसा न करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नामांकन रद्द हो सकता है.
जानिए क्या है वह मामला
यह विवाद तेलंगाना की राजधान हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत से जुड़ा है. दरअसल, हैदराबाद की एक पूर्व पार्षद ए. श्रीलता ने कांग्रेस नेता कुंभव शिव कुमार रेड्डी पर छेड़छाड़, प्रताड़ना और डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगाए. इस मामले में मीनाक्षी नटराजन पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की एआईसीसी प्रभारी रहने हुए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया और मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण देकर बचाने की कोशिश की.
अब पूरा घटनाक्रम समझिए
11 मई 2025 को पीड़िता की शिकायत से मामले की शुरुआत हुई. 20 अगस्त 2025 को पीड़िता ने हैदराबाद की फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की. इसमें नटराजन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गईं. 17 सितंबर 2025 को मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को समन जारी कर निजी तौर पर पेश होने और जवाब देने का निर्देश दिया. 24 अक्टूबर 205 को नटराजन के वकील ने कोर्ट ने जवाबी हलफनामा पेश किया और खुद को बेकसूर बताया. इस शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करने की मांग की. 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी. फिलहाल मामले की सुनवाई अभी भी जारी है.
इसी मामले को बनाया मुद्दा
इस लंबित केस की जानकारी छिपाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया. बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि मीनाक्षी नटराजन ने जानबूझकर यह बात छिपाई है, इसी आधार पर उनका नामांकन खारिज होना चाहिए. शिकायत के बाद मंगलवार शाम मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया. वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह केवल राजनीतिक विरोधियों की साजिश है और कानूनन उनका नामांकन सही है.
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