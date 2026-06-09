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हैदराबाद कोर्ट का वो कौन सा केस है, जिसे छिपाने के आरोप में रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन...जानिए पूरी डिटेल

MP Politics-बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने चुनावी हलफनामने में तेलंगाना में चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:25 PM IST
हैदराबाद कोर्ट का वो कौन सा केस है, जिसे छिपाने के आरोप में रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन...जानिए पूरी डिटेल

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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