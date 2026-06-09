/हैदराबाद कोर्ट का वो कौन सा केस है, जिसे छिपाने के आरोप में रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन...जानिए पूरी डिटेल

अब पूरा घटनाक्रम समझिए

11 मई 2025 को पीड़िता की शिकायत से मामले की शुरुआत हुई. 20 अगस्त 2025 को पीड़िता ने हैदराबाद की फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की. इसमें नटराजन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गईं. 17 सितंबर 2025 को मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को समन जारी कर निजी तौर पर पेश होने और जवाब देने का निर्देश दिया. 24 अक्टूबर 205 को नटराजन के वकील ने कोर्ट ने जवाबी हलफनामा पेश किया और खुद को बेकसूर बताया. इस शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करने की मांग की. 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी. फिलहाल मामले की सुनवाई अभी भी जारी है.