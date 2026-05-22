MP में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग, ऐसे हैं समीकरण

MP Rajya Sabha Chunav: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन खाली सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी है. निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसमें मध्य प्रदेश की तीन सीटें खाली है. एमपी से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्च कुरियन की सीटें खाली हुई हैं. ऐसे में अब जल्द ही बीजेपी और कांग्रेस अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं. एमपी में विधायकों की संख्या के हिसाब से फिलहाल 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है.

राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया है. जहां 1 से 8 जून 2026 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी. उसके बाद 9 से 11 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी. जबकि 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट आएगा. देशभर की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. जिसमें एमपी की तीन सीटें खाली हैं. माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस अगले कुछ दिनों में एमपी से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है. क्योंकि राज्यसभा चुनाव की तैयारियां एमपी में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने पहले ही शुरू कर दी थी.

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एमपी में राज्यसभा का समीकरण

मध्य प्रदेश की खाली तीन सीटों में से बीजेपी को फिर से 2 सीटें मिलना तय है. फिलहाल एमपी में भाजपा के पास 163 विधायक हैं. जिनमें से भाजपा 2 सीटें आसानी से जीत सकती है. वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है. फिलहाल कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं, लेकिन पार्टी के 2 विधायकों का राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करना मु्श्किल है. कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे. जबकि दतिया के विधायक राजेंद्र भारती भी निष्कासित हैं, उनका मामला राज्यसभा में चल रहा है. जबकि बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे किस तरफ वोटिंग करेगी यह भी तय नहीं है.

चार उम्मीदवार आए तो होगा चुनाव

बीजेपी और कांग्रेस को फिलहाल के समीकरणों में 1-1 सीट मिलना तय है. अगर तीन ही उम्मीदवार आते हैं तो वोटिंग की स्थिति नहीं बनेगी. लेकिन अगर बीजेपी तीन उम्मीदवार खड़े करती है तो फिर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी. जिसमें मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत होगी. उस हिसाब से कांग्रेस के फिलहाल 63 विधायक हैं. लेकिन अगर कुछ विधायक इधर से उधर हुए तो मामला बिगड़ सकता है. ऐसे में एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सियासत तेज होने वाली है.

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