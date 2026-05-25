MP राज्यसभा चुनाव: BJP तीसरी सीट पर भी लगा सकती है दांव, पूर्व मंत्री समेत ये नेता बड़े दावेदार

MP Rajya Sabha Chunav: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बीजेपी को 2 सीटें मिलना तय हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा तीसरी सीट के लिए भी प्रयास करने वाली है. मध्य प्रदेश से भाजपा इस बार किसी सवर्ण नेता पर दांव लगा सकती है. जिसमें पूर्व मंत्री समेत कई सीनियर नेताओं की दावेदारी सामने आई है. बीजेपी तीसरी सीट पर भी किसी ऐसे नेता का चयन कर सकती है जो कांग्रेस में भी सेंधमारी कर सकता हो. इसमें कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम चर्चा में आया है.

अरविंद भदौरिया समेत ये नेता रेस में शामिल

भाजपा से राज्यसभा जाने के लिए इस बार पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, के साथ-साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अगर सवर्ण चेहरे पर दांव लगाती है तो फिर इनमें किसी का नाम सामने आ सकता है. इसके अलावा भाजपा की नजर कांग्रेस वाली तीसरी सीट पर भी चल रही है. पार्टी तीसरी सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगा सकती है. ऐसे में मध्य प्रदेश में इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की फील्डिंग मजबूत होना शुरू हो चुकी है.

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अरविंद भदौरिया-कांतदेव की मजबूत दावेदारी

फिलहाल राजनीतिक गलियारों में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत है. दोनों नेता सवर्ण वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. चंबल अंचल से आने वाले अरविंद भदौरिया 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे. लेकिन भाजपा संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी. तब उस सियासी उठापठक में अरविंद भदौरिया का रोल सबसे अहम माना गया था. वह अब तक दो बार विधायक और एक बार मंत्री रह चुके हैं. वहीं बात अगर कांतादेव सिंह की जाए तो वह भाजपा संगठन के जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं. विंध्य क्षेत्र से वह बड़ा क्षत्रिय चेहरा हो सकते हैं. ये दोनों नेता आरएसएस बेग्राउंड से आते हैं. ऐसे में इनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती है.

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नरोत्तम मिश्रा की भी दावेदारी

एमपी भाजपा के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है. पिछले लंबे समय से पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा चलती रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा को भी भाजपा राज्यसभा भेज सकती है. हालांकि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती दिख रही है. जिसमें नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम हो सकती है. इसके अलावा यह भी चर्चा है कि मोहन सरकार का आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. ऐसे में पार्टी किसी सीनियर मंत्री को भी राज्यसभा भेज सकती है. ताकि मंत्रिमंडल विस्तार में और जगह बनाई जा सके.

जॉर्ज कुरियन हो सकते हैं रिपीट

इसके अलावा बीजेपी एमपी से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को फिर से रिपीट कर सकती है. वह केरलम में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं जो 1980 से ही भाजपा में जुड़े रहे हैं. जॉर्ज कुरियन के पास फिलहाल मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी हैं और वह मत्स्य पालन, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों में राज्यमंत्री का काम संभाल रहे हैं. ऐसे में भाजपा उन्हें भी रिपीट कर सकती है. वहीं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और वर्तमान सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को भी रिपीट कर सकती है.

तीसरी सीट पर भी तैयारी

मध्य प्रदेश में भाजपा तीसरी राज्यसभा सीट पर भी नजर बनाए हुए हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी तीसरी सीट पर भी प्रयास कर सकती है. जिसमें सुरेश पचौरी का नाम सामने आ रहा है. पचौरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, ऐसे में उनके दोनों राजनीतिक दलों में अच्छे संबंध माने जाते हैं. भाजपा के दोनों सीटें जीतने के बाद भी 47 विधायकों के वोट बचेंगे. जिससे तीसरे प्रत्याशी के मैदान में आने की पूरी संभावना दिख रही है.

कांग्रेस कमलनाथ पर लगा सकती है दांव

एमपी में भाजपा की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है. कांग्रेस आलाकमान विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मैदान में उतार सकती है. कमलनाथ अगर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार होते हैं तो मामला दिलचस्प होने की पूरी संभावना रहेगी. अगर कमलनाथ राज्यसभा जाते हैं तो फिर लंबे समय बाद उनकी दिल्ली की राजनीति में वापसी हो सकती है.

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