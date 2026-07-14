/MP में UCC का खाका तैयार! 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां... लेकिन इन लोगों को मिलेगी बड़ी छूट; CM मोहन यादव ने विपक्ष से पूछा रुख

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जुलाई की सुबह विधानसभा पहुंचे. उन्होंने यहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से समान नागरिक संहिता (UCC) पर चर्चा की.. सीएम मोहन यादव ने कहा कि समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है. अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है. उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है.