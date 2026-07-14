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MP में UCC का खाका तैयार! 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां... लेकिन इन लोगों को मिलेगी बड़ी छूट; CM मोहन यादव ने विपक्ष से पूछा रुख

समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संहिता का फाइनल प्रतिवेदन सौंपा. प्रस्तावित विधेयक के 4 भाग, 404 धाराएं एवं 7 अनुसूचियां है. तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन-परामर्श का विवरण है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 14, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:16 PM IST
MP में UCC का खाका तैयार! 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां... लेकिन इन लोगों को मिलेगी बड़ी छूट; CM मोहन यादव ने विपक्ष से पूछा रुख

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