/MP में UCC का खाका तैयार! 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां... लेकिन इन लोगों को मिलेगी बड़ी छूट; CM मोहन यादव ने विपक्ष से पूछा रुख

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है. 3 खंडों में तैयार की गई इस विस्तृत रिपोर्ट में 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं, जो प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का रोडमैप तैयार करती हैं. हालांकि, इस ड्राफ्ट में एक खास वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इस कानून के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है.
रिपोर्ट हाथ में आते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वह हर गंभीर विषय को सिर्फ 'हिंदू-मुस्लिम' और 'वोट बैंक' के चश्मे से देखना बंद करे और यूसीसी पर अपना स्टैंड साफ करे. सीएम ने साफ किया कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने में करीब 9.58 लाख लोगों से जन-परामर्श लिया गया है, जिसमें सभी धर्मों के नागरिकों ने खुलकर अपनी राय रखी है. अब देखना यह है कि इस बड़े प्रशासनिक और कानूनी कदम पर कांग्रेस का क्या रुख रहता है.
CM मोहन यादव ने विपक्ष से पूछा रुख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जुलाई की सुबह विधानसभा पहुंचे. उन्होंने यहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से समान नागरिक संहिता (UCC) पर चर्चा की.. सीएम मोहन यादव ने कहा कि समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है. अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है. उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है.
UCC की रिपोर्ट समिति द्वारा प्राप्त हुई है। इसे हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे।
कांग्रेस ने UCC पर अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा, यह उनका दोहरा रवैया है।#UniformCivilCode #UCC pic.twitter.com/NxVrj1JYaY
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 14, 2026
समिति को सीएम मोहन यादव ने दिया धन्यवाद
गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संहिता का फाइनल प्रतिवेदन सौंपा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया. इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपे गए प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खण्डों में संकलित है. पहले खंड में समिति की अनुशंसाओं का प्रतिवेदन है और इसमें समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न विधियों एवं प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं प्रतिवेदित की है. इस खंड में 10 अध्याय है.
अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की अनुशंसा
प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है. समिति द्वारा प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को मध्यप्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है. प्रस्तावित विधेयक के 4 भाग, 404 धाराएं एवं 7 अनुसूचियां है. तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन-परामर्श का विवरण है. समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे. उनका प्रश्नवार, लिंगवार एवं समुदायवार विश्लेषण इस खंड में शामिल है. समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है.