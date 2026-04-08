MP में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा, बोले-मूलभूत समस्याओं को दबाने की हो रही कोशिश

mp ucc controversy: मध्यप्रदेश में सामान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की चर्चा के बीच सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मूलभूत जरूरतों से जूझ रही है, लेकिन सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मैं गैस की कीम है और किसान खाद के लिए परेशान हैं, लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सरकार UCC लागू करने की बात कर रही है.

मसूद ने कहा कि यह कदम जनता का ध्यान असल समस्याओं से हटाने के लिए उठाया जा रहा है. UCC को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करती है. इसके अलावा भाजपा विधायक रामेश्व शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत और सांसद नवनीत राणा के बयानों पर भी जवाब देना चाहिए. मसूद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जनसंख्या को लेकर भेदभावपूर्ण बातें कर रहे हैं, जो समाज में विभाजन पैदा कर सकती है.

सीएम मोहन ने दिए निर्देश

बता दें कि, मध्य प्रदेश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं. असम और गुजरात के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रदेश में भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को UCC का गहन अध्ययन करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस कोड को लागू किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, राज्य में UCC को 6 महीने की समय-सीमा के भीतर लागू करने में मदद के लिए जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.

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