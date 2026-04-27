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MP विधानसभा का विशेष सत्र आज, 33% रिजर्वेशन संकल्प होगा पारित !विधायक दल की बैठकें शुरू

MP Vidhansabha Special Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को आयोजित हो रहा है. जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी और संकल्प भी पारित हो सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:40 AM IST
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एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित हो रहा है. एक दिन का यह सत्र 'नारी शक्ति वंदन' पर होगा. जिसमें महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि एमपी सरकार 33 प्रतिशत महिला रिजर्वेशन का संकल्प भी पारित कर सकती है. वहीं सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठकें भी आयोजित हुई हैं. जिसमें महिला आरक्षण को लेकर शुरू होने वाले सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है. सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. 

सीएम मोहन ने दिए संकेत 

सीएम मोहन यादव ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पास करवाने के लिए संकल्प पारित करवाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में परिसीमन के आधार पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इसका संकल्प एक दिन के विशेष सत्र में पारित किया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी  बाद से अब तक हर तरह से नकारात्मक रवैया अपनाया है. कांग्रेस की पांच पीढ़ियों ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वह देश भूलने वाला नहीं है. 

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मुख्यमंत्री ने कहा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर देश की आबादी को अधिकार दिलाने का निर्णय लिया था. लेकिन कांग्रेस और उसके तथाकथित सहयोगी, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे तमाम राजनीतिक संगठनों ने इसे धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है. उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं. लेकिन एक दिन के विशेष सत्र में हम फिर से संकल्प पारित करेंगे कि 33 प्रतिशत आरक्षण को हमारी सरकार समर्थन देती है. 

कांग्रेस भी करेंगी मांग 

वहीं कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक की है. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का कहना है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सीटों के हिसाब से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी. पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कह चुकी हैं कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है. वह परिसीमन के साथ इस आरक्षण के खिलाफ है. वर्तमान में जितनी सीटें हैं महिला आरक्षण उस पर लागू होना चाहिए. यही कांग्रेस पार्टी का रुख है. बता दें कि विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में सभी विधायकों को उपस्थित रहने का व्हिप बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किया है. जिसके लिए विधायक सदन में पहुंचना शुरू हो चुके हैं. 

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