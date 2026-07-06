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MP वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति पर घनासान, कांग्रेस विधायक ने किया विरोध, बोले-सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

MP Waqf Board controversy: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. इस का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

Written ByPooja
Published: Jul 06, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:37 PM IST
MP वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति पर घनासान, कांग्रेस विधायक ने किया विरोध, बोले-सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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