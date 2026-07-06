/MP वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति पर घनासान, कांग्रेस विधायक ने किया विरोध, बोले-सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

बता दें कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है. इस कदम के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नए संशोधित कानूनी ढांचे के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया है. नए वक्फ बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं. सरकार ने इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघोगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को गैर-मुस्लिम सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जबकि संवर पटेल को बोर्ड का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है. पहली बार यह अधिनियम हर राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य बनाता है. इससे पहले वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही हो सकते थे.