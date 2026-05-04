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MP में 6 साल बाद हुई महिला आयोग में नियुक्तियां, जानिए कौन बना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

MP Nigam Mandal Niyukti: मध्य प्रदेश में महिला आयोग में 6 साल बाद अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है. कमलनाथ सरकार के बाद से ही इस आयोग में अध्यक्ष नहीं था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 04, 2026, 08:00 AM IST
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एमपी महिला आयोग में 6 साल बाद हुई नियुक्ति
एमपी महिला आयोग में 6 साल बाद हुई नियुक्ति

MP Mahila Aayog: मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियु्क्तियों का दौर जारी है. एमपी महिला आयोग में 6 साल बाद आखिरकार अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो गई है. बीजेपी की पूर्व विधायक रेखा यादव को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि साधना स्थापक को सदस्य बनाया गया है. कमलनाथ सरकार के बाद से ही इस आयोग में नियुक्ति नहीं हुई थी. लेकिन रविवार को मोहन सरकार ने देर रात महिला आयोग में अध्यक्ष पद की नियु्क्ति कर दी है. हालांकि अभी उपाध्यक्ष पद पर नियु्क्तियां होना बाकि हैं. 

एमपी महिला आयोग

एमपी महिला आयोग में अध्यक्ष पद पर रेखा यादव और सदस्य के पाद पर साधना स्थापक को जगह दी है. लेकिन फिलहाल दो नियुक्तियों के बाद भी महिला आयोग का कोरम अधूरा है. क्योंकि राज्य महिला आयोग में कुल 6 पद होते हैं. जिसमें एक अध्यक्ष के साथ 5 सदस्य हो सकते हैं. लेकिन फिलहाल दो ही नियुक्तियां हुई हैं. इस हिसाब से अभी चार  पद खाली हैं. ग्वालियर की पूर्व महापौर रही साधना गुप्ता को सदस्य बनाए जाने की चर्चा है. लेकिन फिलहाल अभी उनका नाम सामने नहीं आया था. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महिला आयोग में बचे हुए चार सदस्यों क नामों का भी ऐलान हो सकता है. 

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कमलनाथ सरकार के बाद से होल्ड था पद 

एमपी में महिला आयोग में अध्यक्ष का पद विवादों में आ गया था. दरअसल, कमलनाथ सरकार ने महिला आयोग का अध्यक्ष  शोभा ओझा को बनाया था. जिसमें तीन सदस्य भी शामिल थे. लेकिन 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस पद की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. जिसके बाद शोभा ओझा कोर्ट गई थी. ऐसे में कानूनी विवाद के चलते नियुक्तियां अटक गई थी. वहीं 2023 में नई सरकार बनने के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां होनी थी. अब करीब 6 साल बाद महिला आयोग में पूर्व विधायक रेखा यादव को अध्यक्ष बनाया गया है. 

रेखा यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा. वह 2008 में छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोहन सरकार निगम मंडलों में और भी नियु्क्तियां कर सकती है. 

ये भी पढ़ेंः MP में भाजपा लेगी अपने नेताओं की परीक्षा, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, क्या होगा पैमाना

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