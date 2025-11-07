Advertisement
जानिए किस जिले में कौन बना MP युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, पूर्व CM के गुट का दबदबा

MP Youth Congress Election: मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस में हुए चुनाव के नतीजें आ गए हैं, जहां कई जिलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, अध्यक्ष पद की कमान पूर्व मंत्री के बेटे को मिली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:36 AM IST
एमपी युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे
एमपी युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे

MP Youth Congress President: एमपी युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समर्थकों का दबदबा दिखा है. एमपी युवा कांग्रेस की कमान अब यश घनघोरिया संभालेंगे, वह मितेंद्र दर्शन सिंह की जगह लेंगे. यश घनघोरिया कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं,  जिन्होंने एमपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है. वहीं जिलाध्यक्षों में सबसे बड़ी जीत उज्जैन जिले में अर्पित यादव ने हासिल की है. वह उज्जैन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं. 

यश घनघोरिया बने अध्यक्ष 

यश घनघोरिया जबलपुर के विधायक लखन घनघोरिया के बेटे हैं, जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे थे. लखन घनघोरिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं. वहीं जिला अध्यक्षों में सबसे बड़ी जीत उज्जैन के अर्पित यादव को मिली है. अर्पित को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में 14,631 वोट मिले हैं, जिसके बाद अब वह जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. गुरुवार को सभी जिलों में रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि युवा कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी. ऐसे में अब मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में भी कई बदलाव दिखेंगे. 

कहा कौन बना जिलाध्यक्ष 

मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव में कई जिलों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है तो कई जिलों में निर्विरोध भी अध्यक्ष चुने गए. प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रक्रिया हुई थी. 

  • आगर मालवा में पृथ्वीराज चौहान
  • अलीराजपुर में पुष्पराज सिंह रावत
  • अनूपपुर में मानवेंद्र मिश्रा
  • अशोक नगर में रजनीश सिंघई
  • बड़वानी में आदित्य गोयल
  • बालाघाट में शिवम विश्वकर्मा
  • बैतूल में संजय यादव
  • भिंड में मनीष कुमार शर्मा
  • भोपाल ग्रामीण में राहुल सिंह मंडलोई
  • भोपाल शहर में अंकित दुबे
  • बुरहानपुर में अर्जुन जांगले
  • छतरपुर में मानवेंद्र सिंह परमार
  • छिंदवाड़ा में हरिओम रघुवंशी
  • दमोह में द्रगपाल लोधी
  • दतिया में अरविंद सिंह गुर्जर
  • देवास में किशोर सिंह चौहान
  • धार में रोहित कामदार
  • डिंडोरी में अमन पाठक
  • गुना में पंचम सिंह भील
  • ग्वालियर ग्रामीण में पुष्पेंद्र सिंह
  • ग्वालियर शहर में विजय यादव
  • हरदा में योगेश चौहान
  • इंदौर ग्रामीण में गजेंद्र सिंह राठौड़
  • इंदौर शहर में अमित पटेल
  • जबलपुर ग्रामीण में शुभम श्रीवास्तव
  • जबलपुर शहर में सत्येंद्र कुकी
  • झाबुआ में नटवर डोडियार
  • कटनी में मोहम्मद इसराइल
  • खंडवा में अनिल यादव
  • खरगोन में रजत डंडीर
  • मैहर में सौरभ शर्मा
  • मंडला में संजू अहिरवार
  • मंदसौर में दुर्गेश पवार पटेल
  • मऊगंज में आशुतोष तिवारी
  • मुरैना में अनिल सिंह गुर्जर
  • नर्मदापुरम में हर्ष कटाक्वार
  • नरसिंहपुर में विवेक पटेल
  • नीमच में मोहन सिंह शक्तावत
  • निवाड़ी में रोहित यादव
  • पांढुर्णा में प्रशांत धुर्वे
  • पन्ना में राज्यपाल सिंह
  • रायसेन में हर्षवर्धन सोलंकी
  • राजगढ़ में अमन अरोड़ा
  • रतलाम में मयंक सिंह जा,
  • रीवा में अनूप सिंह
  • सागर में संदीप अहिरवार
  • सतना में वरुण गुर्जर
  • सीहोर में देवेंद्र सिंह ठाकुर बोर्ड
  • सिवनी में आदित्य भरा
  • शहडोल में अनुपम गौतम
  • शाजापुर में जयंत सिंह सिकरवार
  • श्योपुर में राम भरत मीणा
  • शिवपुरी में सत्यम सिंह चौहान
  • सीधी में करण सिंह चौहान
  • सिंगरौली में प्रेम प्रकाश सिसोदिया
  • टीकमगढ़ में पार्थ सिंह देव
  • उज्जैन में अर्पित यादव
  • उमरिया में अनुराग सिंह
  • विदिशा में आकाश शर्मा जिला अध्यक्ष बने.

ये भी पढ़ेंः कमलनाथ ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, कहा- सरकार ने वादा किया था, लेकिन...

