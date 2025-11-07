जानिए किस जिले में कौन बना MP युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, पूर्व CM के गुट का दबदबा

MP Youth Congress Election: मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस में हुए चुनाव के नतीजें आ गए हैं, जहां कई जिलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, अध्यक्ष पद की कमान पूर्व मंत्री के बेटे को मिली है.
MP Youth Congress President: एमपी युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समर्थकों का दबदबा दिखा है. एमपी युवा कांग्रेस की कमान अब यश घनघोरिया संभालेंगे, वह मितेंद्र दर्शन सिंह की जगह लेंगे. यश घनघोरिया कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं, जिन्होंने एमपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है. वहीं जिलाध्यक्षों में सबसे बड़ी जीत उज्जैन जिले में अर्पित यादव ने हासिल की है. वह उज्जैन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं.
यश घनघोरिया बने अध्यक्ष
यश घनघोरिया जबलपुर के विधायक लखन घनघोरिया के बेटे हैं, जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे थे. लखन घनघोरिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं. वहीं जिला अध्यक्षों में सबसे बड़ी जीत उज्जैन के अर्पित यादव को मिली है. अर्पित को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में 14,631 वोट मिले हैं, जिसके बाद अब वह जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. गुरुवार को सभी जिलों में रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि युवा कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी. ऐसे में अब मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में भी कई बदलाव दिखेंगे.
कहा कौन बना जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव में कई जिलों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है तो कई जिलों में निर्विरोध भी अध्यक्ष चुने गए. प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रक्रिया हुई थी.
