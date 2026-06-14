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MP में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त, अब जनता सीधे चुनेगी नगर परिषद अध्यक्ष

Municipal Corporation Elections 2027: मध्य प्रदेश में 2027 के नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सरकार ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नगरीय प्रशासन आयुक्त को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 14, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:31 PM IST
MP में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त, अब जनता सीधे चुनेगी नगर परिषद अध्यक्ष
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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