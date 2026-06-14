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Municipal Corporation Elections 2027: मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2027 में प्रस्तावित नगर निगम और नगर पालिका चुनावों की तैयारियों शुरू कर दी है. हालांकि चुनाव होने में अभी करीब डेढ़ साल का समय बाकी है, लेकिन सरकार ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधि प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं.
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के 16 नगर निगमों के साथ-साथ सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में जुलाी 2027 में एक साथ प्रस्तावित हैं. चुनाव से पहले महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में नगरीय प्रशासन आयुक्त को आरक्षण संबंधी प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारी (नोडल ऑफिसर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
2027 में होगा नगर निगम और नगर पालिका चुनाव
आगमी नगरीय निकाय चुनाव इस बार कई बदलावों के साथ होने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया है. नए प्रावधान के अनुसार अब
नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी मतदाता सीधे अपने अध्यक्ष का चयन करेंगे. पहले यह चुनाव निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से होता था. सरकार के इस फैसले से स्थानीय राजनीति और चुनावी रणनीतियों में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. वहीं, विभाह का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया समेत सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी, ताकि जुलाई 2027 में चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जा सकें.
नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मौजूदा नियम
मौजूदा नियमों के तहत, शहरी स्थानीय निकायों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है. अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण उस इलाके में उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. आरक्षण रोटेशन सिस्टम के जरिए तय किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन स्थानीय निकायों में पिछली बार सीटें आरक्षित थीं, उनके अलावा दूसरे निकायों को भी मौका मिले. नगर निगमों में मेयर के पद के लिए आरक्षण की स्थिति लॉटरी प्रक्रिया से तय की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि कोई खास नगर निगम किस श्रेणी के लिए आरक्षित है.
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