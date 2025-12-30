Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058304
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP के सियासी केंद्र में दिग्विजय सिंह:कैलाश विजयवर्गीय के अब नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, क्या चल रहा है

Digvijay Singh News: दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है. एक तरफ कल कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया था तो अब नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा कब बड़ा बयान
दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा कब बड़ा बयान

MP Politics News: दिग्विजय सिंह अपनी एक सियासी पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक छाए हुए हैं. वह फिलहाल एमपी के सियासी केंद्र में बने हुए हैं. आरएसएस की तारीफ वाली पोस्ट के बाद बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को उनका समर्थन किया था. वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है. जिससे फिलहाल मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा कड़कड़ाती ठंड में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है. जिसके केंद्र में दिग्विजय सिंह हैं. 

राज्यसभा की प्रेशर पॉलिटिक्स 

भोपाल में जब नरोत्तम मिश्रा से दिग्विजय सिंह की तरफ से आरएसएस को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा 'दिग्विजय सिंह जी आज ओसामा बिन लादेन की आत्मा दोजख में जोर-जोर से रो रही होगी, जबकि जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा होगा. क्योंकि आप और संघ की तारीफ तौबा रे तौबा, आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद के जनक थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आप के मुंह से राम-राम निकल रहा है. कहीं ये 2020 की तरह राज्यसभा चुनाव की प्रेशर टेक्टिस तो नहीं है, जब आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था. मुझे तो यही लगता है, दो महीने बाद राज्यसभा के फिर चुनाव हैं. तो आप कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने लिए ये सब कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कैलाश विजयवर्गीय ने की थी तारीफ 

वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए जो हर किसी में नहीं होता, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करके अपने साहसी होने का परिचय दिया है. हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम हुए होंगे पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर 50 के दशक के नेता सरदार पटेल और अन्य नेताओं की उस परंपरा पर चलने का काम किया है जो सच कहने की हिम्मत रखते थे. यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है.'

चर्चा में सियासी बयान 

दरअसल, दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे यह पूरा मामला चर्चा में बना है. कोई दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहा है तो कोई उन पर निशाना साध रहा है. जिससे यह मामला राजनीतिक रूप से अब गर्माता नजर आ रहा है. कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह को लेकर अलग स्थिति दिख रही है, कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने उन पर निशाना साधा है. 

ये भी पढ़ेंः क्या RSS पर की पोस्ट से घर में ही घिरे दिग्विजय सिंह ? कांग्रेस नेत्री का बड़ा बयान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

digvijay singhnarottam mishradigvijay singh newsmp politics news

Trending news

balodabazar news
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल
Nushrratt Bharuccha
जब बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं नुसरत भरूचा, प्रसाद के रूप में मिली ये चीज
satna news
चित्रकूट गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला, 4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद
Republic Day Parade
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों का गौरव,छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
bhopal news
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम
chhattisgarh news
त्वचा हुई पपड़ीदार...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़
bhopal news
रेल यात्रियों की मौज, भोपाल से झारखंड और UP सीधी चलेगी ट्रेन, दो ट्रेनों को हरी झंडी
indore news
गंदा पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार, मरीजों से मिलने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय
bhilai news
भिलाई में टला बड़ा हादसा, धीरेंद्र शास्त्री की गाड़ी के सामने कूदा युवक, मचा हड़कंप
Raipur New Year
न्यू ईयर पर हो जाएं सावधान! होटल-बार संचालकों को दी चेतावनी, नहीं चलेगी लापरवाही