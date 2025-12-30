MP के सियासी केंद्र में दिग्विजय सिंह:कैलाश विजयवर्गीय के अब नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, क्या चल रहा है

MP Politics News: दिग्विजय सिंह अपनी एक सियासी पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक छाए हुए हैं. वह फिलहाल एमपी के सियासी केंद्र में बने हुए हैं. आरएसएस की तारीफ वाली पोस्ट के बाद बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को उनका समर्थन किया था. वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है. जिससे फिलहाल मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा कड़कड़ाती ठंड में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है. जिसके केंद्र में दिग्विजय सिंह हैं.

राज्यसभा की प्रेशर पॉलिटिक्स

भोपाल में जब नरोत्तम मिश्रा से दिग्विजय सिंह की तरफ से आरएसएस को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा 'दिग्विजय सिंह जी आज ओसामा बिन लादेन की आत्मा दोजख में जोर-जोर से रो रही होगी, जबकि जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा होगा. क्योंकि आप और संघ की तारीफ तौबा रे तौबा, आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद के जनक थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आप के मुंह से राम-राम निकल रहा है. कहीं ये 2020 की तरह राज्यसभा चुनाव की प्रेशर टेक्टिस तो नहीं है, जब आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था. मुझे तो यही लगता है, दो महीने बाद राज्यसभा के फिर चुनाव हैं. तो आप कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने लिए ये सब कर रहे हैं.'

कैलाश विजयवर्गीय ने की थी तारीफ

वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए जो हर किसी में नहीं होता, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करके अपने साहसी होने का परिचय दिया है. हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम हुए होंगे पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर 50 के दशक के नेता सरदार पटेल और अन्य नेताओं की उस परंपरा पर चलने का काम किया है जो सच कहने की हिम्मत रखते थे. यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है.'

चर्चा में सियासी बयान

दरअसल, दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे यह पूरा मामला चर्चा में बना है. कोई दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहा है तो कोई उन पर निशाना साध रहा है. जिससे यह मामला राजनीतिक रूप से अब गर्माता नजर आ रहा है. कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह को लेकर अलग स्थिति दिख रही है, कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने उन पर निशाना साधा है.

