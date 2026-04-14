हार के बाद भी नहीं कम हुआ रुतबा! दतिया के 'दादा' नरोत्तम मिश्रा क्या लड़ेंगे उपचुनाव ?

Narottam Mishra Political Career: मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 15 अप्रैल को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगे. 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी नरोत्तम मिश्रा का एमपी की सियासत में रुतबा कम नहीं हुआ है. जबकि हाल की परिस्थियां कुछ ऐसी बन रही हैं जहां नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर एमपी की राजनीति में मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं. दरअसल, दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो गए है. उन्हें बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में तीन सला की सजा हुई है. जिससे उनकी विधायकी चली गई और दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है. ऐसे में अगर इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो नरोत्तम मिश्रा इस दौरान अहम भूमिका में हो सकते हैं.

एमपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा

चंबल अंचल से आने वाले नरोत्तम मिश्रा एमपी में भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. पिछली सरकार में वह राज्य के गृहमंत्री थे और पहले भी सरकारों में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में संगठन के अच्छे जानकार माने जाते हैं, जिससे उनकी पकड़ राज्य की राजनीति से लेकर दिल्ली तक मानी जाती है. वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की गुडबुक में शामिल रहे हैं. वह एमपी से बाहर कई राज्यों में पार्टी के लिए चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभा चुके हैं. यही वजह है कि 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया था. जहां चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे. जिसमें नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम रही थी.

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नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारने के बाद भी दतिया और राज्य की राजनीति में एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने गृहनगर डबरा में नवग्रह मंदिर का निर्माण करवाया था. जिसमें सीएम मोहन यादव से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता शामिल हुए थे. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उन्हें बीजेपी आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. इसकी अटकलें भी लगातार लगती रहती हैं.

क्या दतिया में होंगे बीजेपी का चेहरा ?

दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हैं. माना जा रहा है कि अगर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर दतिया सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है. ऐसी स्थिति में बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बना सकती है. राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच भोपाल में अहम मुलाकात भी पिछले दिनों हो चुकी है. जिसे दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती हैं. जिससे यह तय माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा आने वाले दिनों में एमपी की राजनीति में अहम भूमिका में हो सकते हैं. खास बात यह है कि चुनाव हारने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा दतिया में लगातार एक्टिव रहते हैं. ऐसे में अब राजनीतिक परिस्थितियां एक बार फिर से बदलती दिख रही हैं.

नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर

छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कुशल संगठक माने जाते हैं. लगभग चार दशकों से वह भाजपा के प्रमुख नेता बनकर उभरे हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1977-78 में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र संघ सचिव के रूप में की थी. वह अब तक 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने 1990 में ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे. जिसके बाद 1998, 2003 तक वह डबरा सीट से तीन चुनाव जीते थे. डबरा सीट आरक्षित होने के बाद वह 2008 में पहली बार दतिया सीट से चुनाव जीते. इसके बाद 2013 और 2018 का चुनाव भी उन्होंने इसी सीट से जीता था. 2003 से 2018 के बीच बीजेपी की सभी सरकारों में वह मंत्री रह चुके हैं. इस दौरान उन्होंने गृह, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य जैसे मंत्रालयों की भूमिका निभाई है.

भाजपा संगठन में सक्रिए रहे नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के संगठन में सबसे ज्यादा सक्रिए नेताओं की भूमिका में नजर आते हैं. उन्हें एमपी में भाजपा का संकटमोचक भी कहा जाता. 2018 में जब कांग्रेस की सरकार गिरने और भाजपा की सरकार बनने के दौरान वह सबसे अहम भूमिका थे. जिसके बाद से राज्य की राजनीति में उनका कद और तेजी से बढ़ा था. यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर एमपी की राजनीति के चर्चा के केंद्र में हैं.

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