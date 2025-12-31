Advertisement
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में MP का दबदबा, 2 महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

Mahila Congress National Executive: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की दो महिला नेत्रियों को भी कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:05 AM IST
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित
Mahila Congress Team: कांग्रेस पार्टी ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की दो महिला नेत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. एक नेत्री को राष्ट्रीय महासचिव तो दूसरी को सचिव बनाया गया है. मध्य प्रदेश की दो ही महिला नेताओं को अलका लांबा ने अपनी टीम में जगह दी है, जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान से आठ महिला नेत्रियों को शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर हाल ही में रीना बोरासी को नियुक्त किया गया था. उन्होंने विभा पटेल की जगह ली थी, जबकि अब नेशनल टीम में भी एमपी को जगह दी गई है. 

नूरी खान और दीप्ति सिंह को मिली जिम्मेदारी

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उज्जैन से आने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री नूरी खान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. नूरी खान मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं. अब उन्हें नेशनल टीम में लाया गया है. वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता दीप्ति सिंह को भी नेशनल टीम में लिया गया है. उन्हें पार्टी का सचिव बनाया गया है. ये दोनों ही महिला नेत्रियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुखर नेत्रियों में अपनी पहचान रखती हैं, जिन्हें नेशनल टीम में जगह दी गई है.

77 महिला नेताओं की टीम

महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में 77 महिला नेताओं की टीम बनाई गई है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की तरफ से लेटर जारी किया गया है. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा हैं, जिन्होंने लंबे समय बाद अपनी टीम की घोषणा की है. 

रीना बोरासी बनी थी अध्यक्ष 

इससे पहले मध्य प्रदेश में भी महिला कांग्रेस की टीम में बदलाव किया गया था. जहां विभा पटेल की जगह इंदौर से आने वाली रीना बोरासी को पार्टी ने मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था. वहीं अब मालवा से ही आने वाली नूरी खान को पार्टी ने राष्ट्रीय टीम में महासचिव बनाया है. ऐसे में कांग्रेस का यह कदम अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है की जल्द ही एमपी में भी महिला कांग्रेस की टीम का ऐलान हो सकता है. 

