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MP के 17 जिलों में बनेंगे BJP के नए कार्यालय, जानिए कहां-कहां हो रहा है निर्माण

MP Politics News: बीजेपी मध्य प्रदेश के 17 जिलों में अपने नए कार्यालय बनाने जा रही है. जिसका भूमिपूजन 6 अप्रैल के दिन किया जाएगा. यह कार्यालय आधुनिक होने वाले हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:33 AM IST
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एमपी के 17 जिलो में बीजेपी बना रही नए कार्यालय
एमपी के 17 जिलो में बीजेपी बना रही नए कार्यालय

MP News: बीजेपी का सोमवार को 47वां स्थापना दिवस है. जहां मध्य प्रदेश में भी पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि एमपी के 17 जिलों में बीजेपी अपने नए कार्यालय बनाने जा रही है. जिनका भूमिपूजन 6 अप्रैल के दिन किया जाएगा. सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भाजपा कार्यालय में सुबह 11 वर्चुअली सभी जिलों में शामिल होंगे. इसके अलावा स्थानीय सांसद विधायक और मंत्री भी इस आयोजन में शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले साल आने वाले स्थापना दिवस से पहले इन कार्यालयों का निर्माण कर लेगी. 

एमपी के 17 जिलों में नए कार्यालय 

दरअसल, बीजेपी जिन 17 जिलों में अपने नए कार्यालय बनाने जा रही है. वहां बीजेपी को किराए पर अपने कार्यालय चलाने पड़ रहे हैं. ऐसे में भाजपा ने यहां अब अपना निजी कार्यालय खोलने की तैयारी की है. जिसके लिए जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है. अब केवल यहां कार्यालयों का निर्माण किया जाना है. सोमवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर संभाग, जिला और मंडल स्तर से बूथ स्थर तक पूरी तैयारियां की गई हैं. जिसके लिए सभी जिलों में विशेष सजावट हुई है. जहां नेता बीजेपी के इतिहास के बारे में भी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को बताएंगे. 

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इन जिलों में बन रहे कार्यालय 

भाजपा मध्य प्रदेश में अनूपपुर, रतलाम, नीमच, मैहर, भिंड, निवाड़ी, धार ग्रामीण,ग्वालियर, इंदौर ग्रामीण, अशोकनगर,  आगर-मालवा, सीहोर, सीधी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, मंदसौर और मऊगंज जिलों में अपने नए कार्यालय खोलने जा रही है. एक कार्यालय को बनाने में 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा. जिसके लिए बीजेपी ने 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है. छोटे जिलों के कार्यालय 8 से 10 हजार वर्गफीट में होंगे. जबकि बड़े जिलों में कार्यालय 12 हजार फीट तक में होंगे. इन कार्यालयों में सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी. 

भाजपा अपने अगले स्थापना दिवस तक इन कार्यालयों का लोकापर्ण करेगी. जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो रही हैं. ऐसे में निर्माण का काम तेजी से किया जाएगा. क्योंकि भोपाल में भी भाजपा का प्रदेश कार्यालय अगले साल तक बनकर तैयार होने की संभावना है. जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि नए कार्यालय के साथ-साथ जिला कार्यालयों का भी लोकार्पण होगा. 

ये भी पढ़ेंः MP महिला कांग्रेस की नई टीम का ऐलान, पूर्व मंत्री की बहू बनी महासचिव... 

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