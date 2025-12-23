विधानसभा में जुटेंगे मध्य प्रदेश के सभी विधायक, दिल्ली से आएगी टीम, मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में ऑनलाइन काम के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं. ऑनलाइन सिस्टम भी अपडेट हो गया है. जबकि विधायकों को टेबलेट की सुविधा भी मिलना शरू हो गई है. लेकिन अब मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी ऑनलाइन होगी, जिसके लिए मौजूदा सभी 230 विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर से हो रही है. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के तहत आज से मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को विधानसभा में ऑनलाइन काम की ट्रेनिंग दिल्ली से आए हुए एक्सपर्ट की तरफसे मिलेगी.

भोपाल पहुंचेंगे सभी विधायक

एमपी के सभी विधायक आज से भोपाल पहुंचना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि विधानसभा मानसरोवर सभागार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधायकों को संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के एक्सपर्ट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी कांग्रेस के सीनियर विधायक शामिल होंगे. एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर लगातार जोर दे रहे हैं. क्योंकि यह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. यह परियोजना देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में लागू हो रही है, क्योंकि इसके जरिए विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है, ताकि कागज के उपयोग को बचाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एमपी में SIR का पहला चरण पूरा, वोटर लिस्ट से 41 लाख लोगों के कटे नाम

विधायकों को होगा फायदा

एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम से सबसे ज्यादा फायदा विधायकों का ही होने वाला है. विधायकों को कागज के बड़े बंडल अपने साथ नहीं ले जाने होंगे. वहीं प्रस्ताव और चर्चा के लिए प्रश्न आसानी से जाएंगे. पुराने सवालों का जवाब और उसके दस्तावेज एक ही जगह पर आसानी से मिलेंगे. वहीं किसी भी बिल या अन्य मुद्दों पर वोटिंग के लिए भी अपनी आसानी से दे सकेंगे. पर्यावरण संरक्षण यानि कागजों की बचत में भी उपयोगी काम होगा. डिजिटल काम विधायी रिकॉर्ड भी सुरक्षित होगा. वही विधानसभा के काम भी तेजी आएगी और सारी जानकारी आम आदमी को भी ऑनलाइन विधानसभा की साइड पर मिलेगी.

मध्य प्रदेश विधानसभा में अगला विधानसभा का सत्र ऑनलाइन ही होगा, ऐसे में पूरी कार्रवाई के लिए लगातार इस प्रक्रिया में काम किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार सहयोग हो रहा है. क्योंकि एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम की तैयारियां लंबे समय से चल रही है, जिस पर अब तेजी से अमल किया जा रहा है. जो राज्य सरकार के आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी.

ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में पड़ रही कश्मीर जैसी ठंड, कोहरे और शीतलहर लोग परेशान, पचमढ़ी सबसे ठंडा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!