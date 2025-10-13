Advertisement
प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की अपनी पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार', 108 नदियों के उद्गम का पवित्र जल भी सौंपा

मध्य प्रदेश सरकार में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साधना का प्रतीक; मां नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों और अनुभूतियों पर संदर्भित पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार’ भेंट की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:57 PM IST
प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की अपनी पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार', 108 नदियों के उद्गम का पवित्र जल भी सौंपा

वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साधना का प्रतीक; मां नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों और अनुभूतियों पर संदर्भित पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार’ भेंट की. इसके साथ ही उन्होंने 108 नदियों के उद्गम स्थलों से संकलित पवित्र जल का संग्रह भी एक विशेष अखरोट के डिब्बे में अर्पित किया.

2 साल के श्रम-साधना का परिणाम है यह किताब

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि यह पुस्तक उनके दो वर्षों के गहन श्रम और साधना का परिणाम है. उन्होंने दो बार नर्मदा परिक्रमा की है. उसी अनुभव, आस्था और तपस्या को इस पुस्तक में समर्पित भाव से संजोया है. यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति में नदियों और परिक्रमा की परंपरा का भी जीवंत दस्तावेज है.

ये भी पढ़ें- संगम नदियों का हो या पहाड़ों का, जीवन की संभावना होती है... प्रहलाद पटेल ने 'परिक्रमा' में किया 30 साल पुराने अनुभवों का जिक्र

पीएम मोदी ने की आध्यात्मिक प्रयास की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के इस आध्यात्मिक प्रयास की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणास्पद बताया. भेंट के दौरान मंत्री पटेल ने पीएम को अंगवस्त्र और पुष्प देकर स्वागत किया. इसके बाद अपनी पुस्तक की भावना और उद्देश्य से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि 'परिक्रमा कृपा सार' केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि मातृ नर्मदा और भारत की जलसंस्कृति के प्रति श्रद्धा का साकार रूप है.

मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'प्रधानमंत्री से भेंट कर ‘परिक्रमा-कृपासार’ और 108 नदियों के जल का संग्रह भेंट किया. यह मेरे दो वर्षों की तपस्या है. प्रधानमंत्री के स्नेह और समय के लिए आभार. यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक संगम बन गई.

मोहन भागवत ने किया था पुस्तक का विमोचन

पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर 2025 को 'हिंदी दिवस' के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इंदौर में किया था. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ग्रंथ का भेंट किया जाना, इसे राष्ट्रीयस्तर पर एक नई पहचान देता है. बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल की दूसरी पुस्तक भी शीघ्र प्रकाशित होगी. नर्मदा परिक्रमा से जुड़े अन्य प्रसंगों पर आधारित है.

