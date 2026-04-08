Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3170588
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में सहकारी बैंकों में होगी राजनीतिक नियुक्तियां, अमित शाह से मिलेगी हरी झंडी, तैयारियां तेज

MP Politics News: मध्य प्रदेश में जल्द ही सहकारिता बैंकों में भी राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली है. बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में सहकारिता विभाग में होगी राजनीतिक नियुक्तियां
एमपी में सहकारिता विभाग में होगी राजनीतिक नियुक्तियां

Sahkarita Vibhag Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में अब सहकारिता बैंकों में भी राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारियां चल रही हैं. बताया जा रहा है कि सहकारी बैंकों के चुनावों से पहले राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी. क्योंकि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. जिसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारियां तेज होती दिख रही हैं. क्योंकि सहकारिता विभाग में लंबे समय से नियुक्तियां अटकी हुई हैं. जिन्हें अब समय से पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है. 

एमपी बनेंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष 

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अपेक्स बैंक सभी जिलों के सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएगी. इसके अलावा संचालक मंडल और अन्य समितियों में भी पदाधिकारियों की नियुक्तियां जल्द होगी. अमित शाह की सलाह पर पहले सहकारी संस्थानों पदाधिकारियों की नियुक्तियां होगी और उसके बाद चुनाव होंगे. इसके लिए बीजेपी संगठन भी एक्टिव हो गया है. भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की भी सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सहकारिता पर फोकस 

राज्य सरकार सहकारिता विभाग के ढांचे को मजबूत करने की तैयारियों में जुटा है. मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग अहम माना जाता है. क्योंकि यह ग्रामीण हिस्सों में किसानों के बीच सबसे अहम रोल निभाता है. यही वजह है कि अब राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए भाजपा सरकार सहकारिता विभाग में भी मजबूती लाने की तैयारी में है. सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी अमित शाह संभाल रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियां होगी. 

एमपी में निगम मंडलों में होगी नियुक्तियां 

मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में भी राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारियां चल रही हैं. निगम मंडलों के साथ-साथ सहकारी विभाग में भी राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनावों पर भी फोकस किया जा रहा है. सहकारिता क्षेत्र में ये नियुक्तियां चुनावी समीकरणों में अहम हो सकती हैं. इसलिए पार्टियां अभी से तैयारियों में जुटी हैं. 

ये भी पढ़ेंः राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, 60 दिन का है समय 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp cooperative banksmp politics news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, जुटेंगे प्रदेशभर के टीचर, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश
Protest Against Gas Cylinders
गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता...
land fraud scam
सावधान! एक ही जमीन को कई बार बेचा, पति पत्नी ने मिलकर लगाया 1.5 करोड़ का चूना...
Ratlam Municipal Corporation
रतलाम नगर निगम बजट सत्र में हंगामा, सावरकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल...
mp crime
माकड़ौन में '007 गैंग' का आतंक, ढाबे पर युवक की चाकू गोदकर हत्या; तनाव के बाद बाजार
gwalior news
सर प्लीज, पास कर दो वरना ब्रेकअप हो जाएगा...बोर्ड की कॉपियों में मिले अजब-गजब मैसेज