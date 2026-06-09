MP Rajya Sabha Chunav 2026: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भोपाल-टू-दिल्ली कांग्रेस का सियासी संग्राम

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Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा हुआ है. इसको लेकर बीजेपी-काग्रेस आमने सामने हैं. वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता नई दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे. जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षाकर्मियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि अपनी याचिका देने के लिए आए हैं. इसके बाद पार्टी के नेता कुछ समय के लिए वहीं धरने पर बैठ गए. हालांकि, बाद में पत्र को चुनाव आयोग के क्लर्क ने लिया है .
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कहा, "हमें कानून व्यवस्था पर विश्वास है। बात सीटों की नहीं, बात लोकतंत्र की है।" pic.twitter.com/mSMUI5P1zz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026
वहीं भोपाल में भी एमपी कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं. जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द किए जाने पर कहा कि 'आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या की है. महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों के रद्द किया. यह देश की भावी पीढ़ी के साथ गलत हुआ है. यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस लड़ाई को देश में निर्णायक रूप में ले जाने का अवसर मिला, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के 'जेन Z' इस लड़ाई को अंतिम चरण तक लड़ेंगे. यह देश के लोकतंत्र की आजादी की शुरूआत है. यह एक दिन की लड़ाई नहीं, यह निरंतर चलने वाली लड़ाई है.'
#WATCH | भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने पर कहा, "आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या की है। महिला आरक्षण की बात करने वाली भाजपा ने एक महिला के निर्वाचन… pic.twitter.com/3vbo8T30kZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026
#WATCH | भोपाल | मध्य प्रदेश AICC प्रभारी हरीश चौधरी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कहा, "...चुनाव आयोग के माध्यम से आज 'वोट चोरी' के बाद 'सीट चोरी' का क्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। हमें देश को बचाना है, देश के संविधान… pic.twitter.com/s0MXW3MUf1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026
हरीश चौधरी क्या बोले ?
AICC प्रभारी हरीश चौधरी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कहा, 'चुनाव आयोग के माध्यम से आज 'वोट चोरी' के बाद 'सीट चोरी' का क्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया. हमें देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है. हर दिशा में लड़ाई लड़नी है. देश को बचाने के लिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का हर वो नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है, ये लड़ाई लड़ेगा. हम न्यायपालिका में भी लड़ेंगे और चुनाव आयोग के समक्ष भी लड़ेंगे.'
#WATCH | भोपाल, मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर से जिस प्रकार से नामांकन फॉर्म रद्द किया, उसका कोई आधार नहीं था...… pic.twitter.com/O0oWpMi01v
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026
नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा?
इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 'चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर से जिस प्रकार से नामांकन फॉर्म रद्द किया, उसका कोई आधार नहीं था. हम यहां पर ज्ञापन देने आए हैं कि इस पर विचार हो. रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर केस होना चाहिए. हमें निर्वाचन आयोग सुनना नहीं चाहता. क्या चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन चुका है? हमारा धरना जारी रहेगा और चुनाव आयोग को हमारी बात को सुनना होगा. ये शुरूआत है. कल पूरे प्रदेश में धरना देना होगा.'
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