'कभी थे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, मंच पर साथी!' 'कैलाश-सज्जन' की जुगलबंदी की सियासी अटकलें ?

Sajjan Singh Verma: एमपी की सियासत में कुछ ऐसा देखने को मिला है जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि इंदौर की सियासत में दशकों से आमने-सामने रहने वाले दो कद्दावर नेता बीजेपी से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के सीनियर नेता नेता सज्जन सिंह वर्मा की जुगलबंदी फिलहाल चर्चा में है. दरअसल, मौका अनंत चतुर्दशी के चल समारोह का था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो न सिर्फ इंदौर की सियासत में एक अनोखा पल साबित हुआ, बल्कि आम जनता के लिए यह दृश्य एक ताजा हवा के झोंके जैसा रहा. क्योंकि मंच पर कैलाश विजवयर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखी जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी.

इंदौर में एक दूसरे का स्वागत

मंच पर मौजूद कैलाश विजयवर्गीय झांकी पर सवार होकर भजन सुना रहे थे, जहां सज्जन सिंह वर्मा ने उनका मंच पर स्वागत किया, इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जो संवाद हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने मजाकिया लहजे में कहा 'हमारे फूफा ट्रंप नाराज चल रहे हैं' इसके तुरंत बाद उन्होंने मंच से फिल्मी अंदाज़ में गाया, 'सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो. जिस पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा 'कैलाश भाई, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं!' इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का जमकर उत्साहवर्धन भी किया.

सियासी तनातानी

बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा के बीच लंबे समय से सियासी तकरार रही है, दोनों कई बार एक-दूसरे पर सार्वजनिक बयानबाजी भी करते हैं. क्योंकि दोनों नेता इंदौर और मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं और अपनी-अपनी पार्टियों में बड़ा कद रखते हैं. ऐसे में इस प्रकार का दोस्ताना व्यवहार राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता दोनों के लिए एक आश्चर्यजनक था.

ऐसे में दोनों दिग्गजों का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी जमकर इसी चर्चा हो रही है.

वहीं जब दो तगड़े सियासी दिग्गजों के बीच जब इस तरह की जुगलबंदी अचानक से होती है तो उसकी राजनीतिक चर्चा होना और सियासी अटकलें लगना भी लाजमी हो जाता है. हालांकि इंदौर में बना यह माहौल फिलहाल सियासी जुगलबंदी ही दिखता है.

