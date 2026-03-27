इकबाल मैदान का नाम बदलने पर गरमाई सियासत, छिंदवाड़ा हादसे पर भी कांग्रेस-BJP आमने-सामने

PC Sharma on Chhindwara Accident: भोपाल में इकबाल मैदान के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कब तक नाम बदलने की राजनीति की जाएगी? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को सस्ता पेट्रोल-डीजल मिले, यह ज्यादा जरूरी है. उन्होंने अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने 'सारे जहां से अच्छा' कहा था, क्या अब उनके शब्द भी बदल दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है.

वहीं आसमान छू रहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में ही राहत दी जा रही है, बाकी जगह जनता परेशान है. उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि नवरात्रि में भंडारे तक सही से नहीं हो पा रहे. उन्होंने कहा कि सिर्फ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आम लोगों को सस्ती दरों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, तब तक देश में ऐसे ही त्राहि-त्राहि मची रहेगी और लोगों की दिक्कतें कम नहीं होंगी.

छिंदवाड़ा हादसे पर क्या बोले?

छिंदवाड़ा हादसे को लेकर भी पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को कई बार दबाव में कार्यक्रमों में जाना पड़ता है. उनका आरोप है कि मंत्रियों की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर महिलाएं लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो उन्हें राशि नहीं मिलेगी. पीसी शर्मा ने कहा कि भीड़ जुटाने की यह परंपरा बंद होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बिजली के बढ़ते दामों पर भी सरकार को घेरा और कहा कि पहले कम बिल आते थे, अब स्मार्ट मीटर से ज्यादा वसूली हो रही है.

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तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया

वहीं, बीजेपी से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस मुद्दे पर कहा कि किसी को भी अपनी मांग रखने का अधिकार है और हर व्यक्ति की अपनी मान्यता होती है. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हर बात को राजनीतिक रंग देना सही नहीं है. उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में सभी को संयम से बोलना चाहिए. नाम बदलने जैसे विषय को अनावश्यक रूप से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है.

'हादसे को राजनीति से जोड़ना गलत'

आगे उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि दो बच्चों के कानून जैसे फैसले व्यावहारिक होने चाहिए, जिन्हें लागू करना आसान हो. उन्होंने लॉरेंस गैंग से जुड़ी घटनाओं पर कहा कि यह समस्या पूरे देश की है और सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है. छिंदवाड़ा हादसे को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसे राजनीति से जोड़ना गलत है. बिजली दरों पर उन्होंने कहा कि नियामक आयोग इस पर फैसला करता है और जहां राहत संभव होगी, सरकार जरूर कदम उठाएगी.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

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