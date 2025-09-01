MP में 'वैदिक घड़ी' पर सियासत, पूर्व मंत्री का तंज-आम आदमी की घड़ी कब ठीक होगी, अब...

MP Politics News: भोपाल के श्यामला हिल्स पर बने सीएम हाउस में सोमवार को 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का लोकार्पण हो गया, सीएम हाउस में बने नए एंट्री गेट पर यह वैदिक घड़ी लगाई गई है. लेकिन इस वैदिक घड़ी पर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने वैदिक घड़ी पर तंज कसते हुए कहा 'वैदिक घड़ी आ जाए या और कोई सी घड़ी आ जाए पर आम आदमी की घड़ी कब ठीक आएगी.' जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. ऐसे में वैदिक घड़ी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आ रहे हैं, क्योंकि मंत्री विश्वास सारंग ने तो यह मांग की है कि ऐसी एक-एक घड़ी मंत्रियों को भी भेंट की जाए ताकि वह इसे अपने घरों में लगा सके.

भोपाल में पीसी शर्मा ने साधा निशाना

भोपाल के सीएम हाउस में लगी वैदिक घड़ी पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने तंज कसा है. उन्होंने कहना है 'वैदिक घड़ी हो या कोई भी घड़ी हो आम आदमी की घड़ी कब ठीक आएगी, कब मध्य प्रदेश में किसानों को खाद्य मिलेगी, कब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब यह इवेंट मैनेजमेंट बंद होगा. आम आदमी पर अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर रेप हो रहा है कब बंद होंगे, कब ड्रग्स फैक्ट्री खत्म होगी, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2001 से लेकर हर साल तक माफिया पकड़े हैं वह घड़ी कब आएगी जब यह खत्म होगा. वह घड़ी चाहिए जिससे मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले.' पीसी शर्मा ने यह बयान सोमवार को लॉन्च हुई वैदिक घड़ी को लेकर दिया था.

बीजेपी का पलटवार

वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा 'देश में जनता का समय तो सही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का समय खराब चल रहा है, इसलिए जनता ने हर जगह से कांग्रेस को बेदखल कर दिया है और कांग्रेस का देश में आने वाले समय में और भी खराब समय होगा.' बता दें कि सीएम हाउस पर वैदिक घड़ी भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया है. भोपाल से पहले वैदिक घड़ी उज्जैन में भी लग चुकी है.

भोपाल में लगी वैदिक घड़ी

भोपाल में पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी सीएम हाउस में लग चुकी है. यह भारतीय काल गणना की घड़ी है, जिसमें घंटे, मिनट के साथ सेकंड की सुई भी चलेगी. सबसे पहली वैदिंक घड़ी उज्जैन में लगी थी, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था. अब ऐसी ही घड़ी सीएम हाउस में लगाई गई है. इस आयोजन में शामिल होने के लिए उज्जैन से 51 ब्राह्मण भोपाल के सीएम हाउस पहुंचे थे. सीएम मोहन ने कहा कि यह घड़ी हमारी सनातन संस्कृति की घड़ी है, 10 हजार साल पहले सूर्यग्रहण और चंद्रगृहण कब हुआ था, इसकी गणना कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी वैदिक घड़ी इसक भी गणना कर देगी. यह हमारी एक नई पहचान बनेगी.

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

