Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3023010
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

SIR पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम, हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

Politics over SIR: मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस-बीजेपी के बीच एसआईआर को लेकर एक बार फिर दोनों दलों के बीच वार-पलटवार देखा जा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SIR पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम, हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

Special Intensive Revision: मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी तेज है. एसआईआर के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है. राज्य में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने-सामने हैं. अब एसआईआर को लेकर एक बार फिर दोनों दलों के बीच वार-पलटवार देखा गया है.

जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को मतदाता सूची में सुधार के लिए चल रहे अभियान पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों से इस बात की शिकायतें आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है. जीतू पटवारी ने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए 'वोट रक्षक' नियुक्त कर रही है, जो हर वार्ड में जाकर नाम की बारीकी से जांच करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- BLO ने आपका SIR फॉर्म सब्मिट किया या नहीं? मोबाइल से करें चेक, वरना वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम

हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर सवाल दागे. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि एसआईआर की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की और यह इंदिरा गांधी ने भी कराया, तो क्या वे लोग गलत थे. हेमंत खंडेलवाल ने कहा, 'सच्चाई यह है कि कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है और वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है.'

SIR की आड़ में हो रहे साइबर फ्रॉड, रहें सावधान

इधर, एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में साइबर फ्रॉड की आशंका भी जोर पकड़ने लगी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी की ओर से फोन, मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. अगर कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो वह 'साइबर फ्रॉड कॉल' हो सकता है.

उन्होंने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है. किसी भी प्रकार की फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, या भुगतान करने के लिए कहे जाने पर ध्यान दें. ऐसे संदेश कॉल धोखाधड़ी करने वाले हो सकते हैं. व्हॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक न खोलें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से जल्द एसआईआर फॉर्म भरने की भी अपील की. इसके साथ ही साइबर कैफे का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने को कहा है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

SirSpecial Intensive RevisionJitu Patwarihemant khandelwal

Trending news

Sir
SIR पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम, भाजपा का पलटवार
Maulana Madani
वंदे मातरम पर मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए गंभीर सवाल
amit shah
अमित शाह ने किया DGP-IG कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, केंद्र की उपलब्धियों को किया रेखांकित
mp news
जामफल तोड़ने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा, डंडे बरसाता रहा युवक, रोता रहा बच्चा
mp news
'अमन खान' बने शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी', मंत्री सारंग ने दिया आश्वासन, जानें
raipur news
ये हैं देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन, 70 से अधिक पैरामीटर्स पर उतरे खरे, किया सम्मानित
mp news
अस्पताल में लगी कोर्ट, खुद पहुंचे मजिस्ट्रेट और की सुनवाई; सलमान की इस तरह हुई पेशी
mp news
MP में अभी कितनी है विधायकों की सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है? फिर बढ़ेगा पैसा
mp news
ठंड बढ़ रही और फिर कम हो रही, ऐसे मौसम में है इस गंभीर बीमारी का खतरा, जानें
mp news
IAS संतोष वर्मा के बयान पर भड़के विधायक रामेश्वर शर्मा,नसीहत देते हुए कहा-यह मूर्खता