SIR पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम, हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

Special Intensive Revision: मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी तेज है. एसआईआर के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है. राज्य में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने-सामने हैं. अब एसआईआर को लेकर एक बार फिर दोनों दलों के बीच वार-पलटवार देखा गया है.

जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को मतदाता सूची में सुधार के लिए चल रहे अभियान पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों से इस बात की शिकायतें आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है. जीतू पटवारी ने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए 'वोट रक्षक' नियुक्त कर रही है, जो हर वार्ड में जाकर नाम की बारीकी से जांच करेंगे.

हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर सवाल दागे. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि एसआईआर की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की और यह इंदिरा गांधी ने भी कराया, तो क्या वे लोग गलत थे. हेमंत खंडेलवाल ने कहा, 'सच्चाई यह है कि कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है और वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है.'

SIR की आड़ में हो रहे साइबर फ्रॉड, रहें सावधान

इधर, एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में साइबर फ्रॉड की आशंका भी जोर पकड़ने लगी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी की ओर से फोन, मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. अगर कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो वह 'साइबर फ्रॉड कॉल' हो सकता है.

उन्होंने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है. किसी भी प्रकार की फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, या भुगतान करने के लिए कहे जाने पर ध्यान दें. ऐसे संदेश कॉल धोखाधड़ी करने वाले हो सकते हैं. व्हॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक न खोलें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से जल्द एसआईआर फॉर्म भरने की भी अपील की. इसके साथ ही साइबर कैफे का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने को कहा है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)