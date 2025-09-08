MP में तैयार हो रही मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार की रूपरेखा ! कई पद खाली, शुरू हुई हलचल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2913198
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में तैयार हो रही मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार की रूपरेखा ! कई पद खाली, शुरू हुई हलचल

Mohan Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगनी शुरू हो गई है. क्योंकि सीएम मोहन यादव के एक फैसले के बाद इन बातों को हवा मिलनी शुरू हुई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या एमपी में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार
क्या एमपी में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

MP News: सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों और विधायकों से वन टू वन चर्चा करने का प्लान बनाया है, जिससे सियासी हलचल शुरू होती दिख रही है, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो गई है. क्योंकि पिछले 20 महीनों में मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का कड़ा आंकलन कर सीएम वन टू वन चर्चा करेंगे, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगामी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां भी हो सकती है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोहन मंत्रिपरिषद में कुछ पद फिलहाल खाली है. 

सीएम मोहन विधायकों और मंत्रियों से करेंगे चर्चा 

बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और विधायकों की जवाबदेही पर खास ध्यान दिया जाएगा, हर मंत्री के विभागीय कामकाज, विकास परियोजनाओं की प्रगति, जनसेवा, लोक कल्याण के कार्यों और विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास का विस्तृत आंकलन किया जाएगा. वहीं विधायकों का भी क्षेत्रीय रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा ताकि उनका विकास कार्य और जनसेवा दोनों परख सकें. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में हाल के दिनों में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विधायकों और प्रशासनिक स्तर पर समनव्य की कमी भी दिखी है. ऐसे में इस चर्चा को इससे भी जोड़ा जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः क्या करती हैं सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की दुल्हनिया? कहां तक की है पढ़ाई, जानिए सब

मंत्रिमंडल विस्तार के समीकरण

वैसे भी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के कई समीकरण हैं. मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में वर्तमान में लगभग 4 पद खाली हैं, ऐसे में इन पदों को भरने की मांग भी अक्सर चर्चा में रहती है. माना जा रहा है कि मंत्रियों से चर्चा के बाद ही उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड कमजोर पाया गया तो उनका भविष्य भी दांव पर हो सकता है, इसलिए सीएम मोहन यादव ऐसे मंत्रियों से सीधे संवाद करेंगे ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें. वहीं अगर इस विस्तार में पिछड़े वर्ग, महिलाओं, युवा और जनजातीय समुदायों के लिए भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है. राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ क्षमता और जवाबदेही को भी महत्व दिया जाएगा. 

अक्टूबर में शुरू होगी वन टू वन चर्चा

सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से सीएम मोहन यादव मंत्रियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें शुरू करेंगे, इन बैठकों में मंत्री अपनी उपलब्धियां और चुनौतियां रखेंगे, वहीं सीएम उन्हें सुझाव देंगे. जबकि वह अपने विभागों की पूरी जानकारी भी देंगे, जिसमें अब तक क्या-क्या काम हुआ इस पर भी चर्चा होगी. इसके बाद ही अंतिम रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय होगी. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कामकाज पर सख्ती होगी. जिन मंत्रियों और विधायकों ने अपने क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं किया, उनके लिए खतरा हो सकता है. हालांकि यह सभी कयासों का दौर है, क्योंकि इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है.

ये भी पढ़ेंः अब MP आएंगे राहुल गांधी, यहां होगी कांग्रेस की रणनीति के 'ट्रेनिंग कैंप' की शुरुआत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mohan cabinet expansionmp newsmohan mantrimandal vistaar

Trending news

Burhanpur news
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
pithampur news
एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप
MP Weather
मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
;