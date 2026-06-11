'अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है कांग्रेस...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री ने कसा तंज

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MP Political News: मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल ने ऐसा तंज कसा है, जिसने कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ा दी है. पटेल ने कहा कि कांग्रेस किसी और की नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है.
प्रह्लाद पटेल ने सिर्फ तंज ही नहीं कसा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा, 'हमें इतनी सटीक जानकारी आखिर किसने दी, कांग्रेस को इस पर रिसर्च करनी चाहिए.' उनका इशारा कांग्रेस के भीतर मौजूद किसी सूत्र या गुटबाजी की ओर माना जा रहा है. पटेल ने प्रदर्शन कर रही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सामने तथ्य छिपाना गलत है और नामांकन का रद्द होना पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के पीछे कांग्रेस के ही किसी नेता या कार्यकर्ता की भूमिका है.
क्यों रद्द हुआ था नामांकन?
बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था. इस बार बीजेपी ने अपने तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. वहीं कांग्रेस ने एक सीट पर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया. 8 जून को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, फिर 9 स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना से जुड़े एक केस की जानकारी छुपाई थी. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया. मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने के बाद सिर्फ बीजेपी के तीन उम्मीदवार बचे हुए थे. वहीं 11 जून को नामांकन वापसी प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्विरोध जीत घोषित कर दी.
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