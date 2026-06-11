'अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है कांग्रेस...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री ने कसा तंज

क्यों रद्द हुआ था नामांकन?

बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था. इस बार बीजेपी ने अपने तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. वहीं कांग्रेस ने एक सीट पर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया. 8 जून को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, फिर 9 स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना से जुड़े एक केस की जानकारी छुपाई थी. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया. मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने के बाद सिर्फ बीजेपी के तीन उम्मीदवार बचे हुए थे. वहीं 11 जून को नामांकन वापसी प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्विरोध जीत घोषित कर दी.