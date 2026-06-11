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'अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है कांग्रेस...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री ने कसा तंज

Prahlad Patel Statement: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस के विरोध के बीच मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और कांग्रेस को अपने भीतर कारण तलाशने चाहिए.

Written ByDinesh Vishwakarma
Published: Jun 11, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:30 PM IST
'अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है कांग्रेस...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री ने कसा तंज
Image Credit: Prahlad Patel Statement

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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