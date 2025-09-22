नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर प्रियंका गांधी का प्रोजेक्ट, कांग्रेस ने क्यों चुनी दिमनी विधानसभा सीट

MP Politics News: कांग्रेस देशभर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसे कांग्रेस ने 'हर बूथ मजबूत' नाम दिया है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस प्रोजेक्ट की कमान खुद संभाल रही हैं, जिसके लिए पार्टी ने देशभर में ऐसी पांच विधानसभा सीटों का चयन किया है, जहां कांग्रेस कम मार्जिन से हारी थी, इन सीटों में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से बीजेपी के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं, कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर नेता गोपाराम मेघवाल को दिमनी विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट की सियासी चर्चा अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है. क्योंकि इसे प्रियंका गांधी के सीधे नरेंद्र सिंह तोमर के किले में सेंध लगाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

दिमनी विधानसभा सीट

दरअसल, दिमनी विधानसभा सीट मुरैना जिले में आती है, जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को हराया था, लेकिन इस सीट पर हार-जीत का अंतर बहुत कम रहा था. ऐसे में कांग्रेस ने देशभर में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की एक-एक सीट चुनी है, जिसमें दिमनी सीट भी शामिल है. दिमनी सीट का चयन कांग्रेस की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, यह सीट पिछले कुछ सालों में बार-बार राजनीतिक बदलाव देख चुकी है, 2018 में यहां से कांग्रेस के गिर्राज दंडोतिया विधायक बने थे, लेकिन 2020 में वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्हें बीजेपी ने सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो गिर्राज दंडोतिया कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से चुनाव हार गए और यह सीट कांग्रेस के पास ही रही, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया और वह चुनाव जीते, जबकि 2013 का चुनाव दिमनी में बहुजन समाज पार्टी ने जीता था. ऐसे में कांग्रेस ने यहां नया प्रयोग शुरू किया है.

प्रियंका गांधी का प्लान

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथों के क्लस्टर बनाए जाएंगे, हर क्लस्टर में एक 'बूथ रक्षक' की नियुक्ति होगी, जिसे कांग्रेस की टीम की तरफ से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. एक बूथ रक्षक को अपने क्लस्टर के प्रत्येक बूथ की टीम को मार्गदर्शन देना, पिछले चुनावों की मतदाता सूची का विश्लेषण करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई वास्तविक वोटर सूची से बाहर न हो और कोई फर्जी या गलत नाम वोटर लिस्ट में न जुड़ा हो इस पर बूथ रक्षक बीएलओ के साथ मिलकर ध्यान देना होगा. जिसके लिए कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्तियां भी की हैं, जहां दिमनी विधानसभा सीट के लिए राजस्थान से कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को प्रभारी बनाया है. मेघवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठित करने के साथ-साथ बूथ समितियों को सक्रिय करना और बूथ रक्षकों को मॉनिटर करने जैसे जिम्मेदारी में शामिल होंगे.

क्यों चुनी दिमनी विधानसभा सीट

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से दिमनी विधानसभा सीट का चयन किया है, मुरैना की दिमनी सीट केवल भौगोलिक रूप से देश की राजधानी दिल्ली के पास है, ऐसे में प्रियंका गांधी की टीम यहां जल्दी पहुंच सकती है, जबकि चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस यहां मजबूत रही है. ऐसे में कांग्रेस इसी सीट से अपना मैनेजमेंट शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी कमान प्रियंका गांधी खुद संभालेगी.

दिमनी विधानसभा सीट का इतिहास





1962 निर्दलीय 1967 निर्दलीय 1972 जनसंघ 1977 जनता पार्टी 1985 बीजेपी 1990 बीजेपी 1993 कांग्रेस 1998 बीजेपी 2003 बीजेपी 2008 बीजेपी 2013 बसपा 2018 कांग्रेस 2020 कांग्रेस (उपचुनाव) 2023 बीजेपी

