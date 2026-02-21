MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जीतू पटवारी बोले-फरवरी में होगा बड़ा प्रदर्शन

Rahul Gandhi Come Bhopal: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश दौरा तय हो गया है, इस बात की जानकारी जीतू पटवारी ने दी है, उन्होंने बताया कि दोनों नेता 24 फरवरी को भोपाल आएंगे.
MP Politics News: कांग्रेस भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने वाले हैं. इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी है. शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे, बताया जा रहा है कि इसी बैठक में प्लान बना है, जिसके बाद उन्होंने राहुल और खड़गें के एमपी दौरे की जानकारी दी है.
24 फरवरी को किसान महाचौपाल
बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राजधानी भोपाल में किसान महाचौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जीतू पटवारी ने बताया कि ट्रेड डील के विरोध में यह सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे. भारत और अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस किसानों के हक की आवाज उठाएंग, उनके अधिकार की आवाज बुलंद करेगी. इस सम्मेलन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे, क्योंकि इस डील से मक्का और सोयाबीन समेत कई फसलों के दाम गिर चुके हैं. मक्का और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, ऐसे में कांग्रेस किसानों की आवाज बनने का काम करेगी.
एमपी से होगी शुरुआत
जीतू पटवारी ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने जा रही है. भोपाल में कांग्रेस की तरफ से किसान महाचौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, क्योंकि इस डील से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है. इसलिए कांग्रेस पार्टी देशभर में यह मुद्दा उठाने वाली है. जिसके लिए दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक में पूरी रणनीति बन चुकी है.
बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले इंदौर के दौरे पर आएं थे, जहां उन्होंने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की थी. जबकि अब राहुल गांधी का एक बार फिर मध्य प्रदेश का दौरा तय हो गया है. अब वह राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.
