'चुनाव होने से पहले मुकाबला खत्म...', राहुल गांधी ने BJP-EC पर लगाए मिलीभगत के आरोप, दिग्विजय ने भी जताई आपत्ति

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Rahul Gandhi on MP Rajya Sabha Chunav: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है. इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि 'चुनाव होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है.' वहीं उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी और इलेक्शन पर मिलीभगत का आरोप लगाए हैं.
वहीं राहुल गांधी ने लिखा है कि, 'वोट चोरी' और 'सरकार चोरी' के बाद, अब BJP और EC की मिलीभगत ने 'सीट चोरी' के जरिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है. उन्होंने आगे लिखा, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे देखिए. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था. फिर भी, EC ने BJP की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया.
After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori.
Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections.
Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 11, 2026
परिमल नाथवानी पर क्या कहा?
उन्होंने आगे लिखा, वहीं, BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जी ने फॉर्म में अपना नाम ही गलत लिखा और कई जरूरी जानकारी भी नहीं दीं. इसके बावजूद, EC ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया. चुनाव आयोग वही था. उम्मीदवार दो थे. एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया. दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया.
चुनाव में धांधली करना आसान
इसके बाद उन्होंने लिखा, जब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की, तो EC ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की. जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. आगे भी आपको ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा. क्योंकि BJP के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है.
दिग्विजय सिंह ने जताई आपत्ति
वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'साथियों, जिसकी हमें आशंका थी, वही हुआ. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया. माननीय निर्वाचन आयोग के समक्ष हमारा पूरा पक्ष रखा गया. जब उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही एफआईआर में उनका नाम है, तब भी उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया. उन्होंने आगे कहा, 'मीनाक्षी नटराजन जैसी शख्सियत, जिनमें गांधीवादी विचारधारा और संस्कार हैं, उनका नामांकन यह कहते हुए निरस्त किया गया कि उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसे उन्होंने छिपाया है. यह बेहद आपत्तिजनक है. ऐसे रिटर्निंग अधिकारी को बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है.'
'आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़ाई'
दिग्विजय सिंह ने कहा, 'हमें जो आशंका थी, वही हुआ. निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया. सुप्रीम कोर्ट से आज ही फैसला देने की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शाम चार बजे निर्वाचन की घोषणा भी कर दी गई. हम इस अन्याय का घोर विरोध करते हैं और इसे पूरे देश के सामने उजागर करेंगे. हम यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजकर रहेंगे.'
कैसे जीत गई बीजेपी तीनों सीटें
गौरतलब है कि, एमपी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद तीनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया. वहीं 11 जून को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत घोषित कर दी गई. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने जीते प्रत्याशी तरुण चुघ, रजनीश उग्रवाल और महेश केवट को जीत का सर्टिफिकेट भी सौंप दिया. बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना था. इस बार के चुनाव में बीजेपी ने तीन उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें दो उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय थी. लेकिन तीसरी सीट पर मुकाबल कड़ी टक्कर था. कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से तीसरी सीट पर भी बीजेपी की जीत तय हो गई.
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