अब MP आएंगे राहुल गांधी, यहां होगी कांग्रेस की रणनीति के 'ट्रेनिंग कैंप' की शुरुआत
अब MP आएंगे राहुल गांधी, यहां होगी कांग्रेस की रणनीति के 'ट्रेनिंग कैंप' की शुरुआत

MP Politics News: राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में भी सक्रियता और तेज करने वाले हैं, राहुल जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, वह कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:10 AM IST
एमपी आएंगे राहुल गांधी
एमपी आएंगे राहुल गांधी

MP News: मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी राजनीति का नया केंद्र बनता दिख रहा है, कुछ दिनों पहले यहां बीजेपी ने अपना शिविर आयोजित किया था, जबकि अब कांग्रेस भी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर पचमढ़ी में एक बड़ा शिविर आयोजित करने वाली है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आएंगे. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अब एमपी पर भी फोकस शुरू कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस का यह शिविर अहम माना जा रहा है. क्योंकि इस शिविर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जबकि एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस आयोजन में आएंगे, जिसमें आने वाली योजनाओं की रणनीतियां बनेगी. 

राहुल गांधी देंगे टिप्स 

पचमढ़ी में होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के शीर्ष नेता सीधे मार्गदर्शन देंगे, खास बात यह है कि इसमें एमपी कांग्रेस के सभी 71 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे. इस दौरान उन्हें संगठन के संचालन, बूथ स्तर की रणनीति, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल जैसे अहम विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस शिविर में शामिल होंगे, राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से सीधे संवाद कर उन्हें आगामी चुनावों के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार लीग से हटकर जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां करवाई हैं, जिसमें कई अहम बदलाव दिखे हैं. राहुल का निर्देश है कि जिलाध्यक्षों को 2028 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से रणनीति तैयार करनी है. 

चुनावी फोकस 

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीढ़ माना गया है, राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिलाध्यक्ष अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सीधे संवाद कर सकेंगे और जिला स्तर पर पार्टी की रणनीति के प्रमुख सूत्रधार होंगे. यह शिविर कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले बूथ से लेकर राजधानी तक संगठन को पुनर्गठित और सशक्त बनाना चाहती है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस बात पर फोकस कर रही है कि केवल चुनावी साल में तैयारियां करने से काम नहीं चलेगा, पार्टी को पहले से ही रणनीति तैयार करनी होगी. 

मप्र के सियासी नक्शे पर पचमढ़ी एक बार फिर कांग्रेस की रणनीति का गवाह बनने जा रहा है, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यह शिविर पार्टी के लिए नई ऊर्जा और दिशा तय कर सकता है. कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद यह पहला बड़ा आयोजन होगा, जिसमें राहुल गांधी खुद भी शामिल होंगे.

