राहुल गांधी का MP पर फोकस, 5 महीने में दूसरा दौरा, पचमढ़ी में 2 दिन होगा महामंथन

Rahul Gandhi Visit to Pachmarhi: पचमढ़ी में हो रहे कांग्रेस जिलाध्यक्षों के सम्मेलन में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 8 नवंबर को पचमढ़ी के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वह कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में उनसे संवाद करेंगे. खास बात यह है कि राहुल गांधी दो दिनों तक पचमढ़ी में ही रुकेंगे. हालांकि अभी राहुल गांधी के दौरे की आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने यहां तैयारियां शुरू कर दी और सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं.

पचमढ़ी में तैयारियां शुरू

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी पचमढ़ी में तैयारियां शुरू कर दी हैं. राहुल की सुरक्षा में 200 से ज्यादा जवान तैनात होंगे, जबकि सीआरपीएफ की टीम भी यहां पुहंचने वाली है. राहुल गांधी 8 नवंबर को आएंगे और निजी होटल में आयोजित इस शिविर में भाग लेने के बाद वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, अगले दिन यानी 9 नवंबर की सुबह वे जिलाध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और दोपहर 1 बजे पचमढ़ी से रवाना होंगे. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हेलीपैड का निरीक्षण किया है, जबकि शहर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः जानिए किस जिले में कौन बना MP युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, पूर्व CM के गुट का दबदबा

पांच महीने में दूसरा दौरा

राहुल गांधी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर बना हुआ है. क्योंकि बिहार चुनाव की व्यस्तता के बीच भी वह 2 दिने के लिए एमपी आ रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में उनका पांच महीने में दूसरा दौरा है. इससे पहले वे 3 जून को भोपाल आए थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर स्पष्ट कहा था कि पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष ही सबसे पॉवरफुल होंगे.

अब जब जिलाध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, राहुल गांधी एक बार फिर उन्हें दिशा देने और बूस्टर डोज देने पचमढ़ी आ रहे हैं. राहुल गांधी के साथ एमपी पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे.

राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत हो रहा है, इस दौरान वे जिलाध्यक्षों से ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विषय पर चर्चा करेंगे. साथ ही, संविधान और वोट चोरी जैसे अहम मुद्दों पर भी संवाद की संभावना है. राहुल जिलाध्यक्षों के साथ वन-टू-वन मीटिंग भी करेंगे, जिसमें वे जिले की सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर बात करेंगे.

ये भी पढ़ेंः राहुल के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मोहन यादव ने दी सलाह, बोले- भ्रमित करने का प्रयास

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!