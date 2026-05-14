राहुल गांधी का MP पर सीधा फोकस, परखेंगे संगठन की जमीनी हकीकत, इन जिलों से शुरुआत

MP Politics: मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी ढाई साल का वक्त है. लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का अभी से एमपी पर सीधा फोकस बना हुआ है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने एमपी का दौरा करने वाले हैं. जहां वह कांग्रेस के संगठन की समीक्षा खुद करने वाले हैं. राहुल अगले महीने उज्जैन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे. इसके अलावा वह रीवा संभाग का दौरा भी कर सकते हैं. इस दौरान राहुल संगठन की समीक्षा करेंगे और नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. कांग्रेस एमपी के हर जिले में प्रशिक्षण अभियान शुरू करने वाली है.

उज्जैन-रीवा का दौरा करेंगे राहुल गांधी

राहुल गांधी जून में रीवा और उज्जैन संभाग का दौरा कर सकते हैं. यह जानकारी कांग्रेस सूत्रों की तरफ से आई है. इस दौरान वे संगठन सृजन अभियान के तहत हुए कामों की समीक्षा करेंगे और पदाधिकारियों की सक्रियता का फीडबैक भी लेंगे. इससे पहले भी राहुल लगातार एमपी का दौर कर चुके हैं. वह पचमढ़ी में आयोजित शिविर में शामिल हो चुके हैं. जबकि प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक में भी शामिल हो चुके हैं. जबकि अब एक बार फिर वह एमपी का दौरा करेंगे और पार्टी में चल रहे कामकाज की जानकारी लेंगे. इस दौरान वह जिलाध्यक्षों का फीडबैक भी ले सकते हैं.

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कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले साल 3 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी. यह अभियान खुद राहुल गांधी की तरफ से चलाया गया था. इसके बाद कांग्रेस ने अलग-अलग पर्यवेक्षकों की मदद से जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी की थी. जिसके बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई थी. इसके बाद पार्टी ने बूथ, पंचायत, वार्ड और मंडलम स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का काम शुरू किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद लगातार हर काम की समीक्षा करने में जुटे हैं. वह सभी जिलों की रिपोर्ट खुद देख रहे हैं.

राहुल गांधी करेंगे सवाल-जवाब

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी समीक्षा बैठकों में किसी भी स्तर के पदाधिकारी से सीधे सवाल-जवाब कर सकते हैं. इतना ही नहीं, वे सूची में शामिल किसी भी बूथ या वार्ड सदस्य को मौके पर फोन लगाकर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी भी ले सकते हैं. कांग्रेस इसे संगठन की जवाबदेही तय करने और फर्जी या निष्क्रिय नियुक्तियों को पहचानने की कवायद के रूप में देख रही है. राहुल गांधी इसकी शुरुआत उज्जैन और रीवा जिले से करेंगे. बताया जा रहा है कि राहुल खुद यह परखना चाहते हैं कि पार्टी की संगठन की तैयारियां कितनी मजबूती से काम कर रही हैं. ऐसे में राहुल के दौरे को लेकर एमपी में भी अब हलचल शुरू हो रही है.

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