MP में कांग्रेस ने शुरू की 2028 की तैयारी, राहुल गांधी ने दिए संकेत, प्रत्याशी तय करेंगे जिलाध्यक्ष
MP में कांग्रेस ने शुरू की 2028 की तैयारी, राहुल गांधी ने दिए संकेत, प्रत्याशी तय करेंगे जिलाध्यक्ष

MP Congress District Presidents: राहुल गांधी ने बिहार यात्रा के बीच से दिल्ली पहुंचकर एमपी कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के साथ संवाद किया है, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:16 AM IST
राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से किया संवाद
MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की पहली मीटिंग भोपाल की जगह दिल्ली में रखी गई थी. रविवार को राहुल गांधी ने बिहार वोट यात्रा में से समय निकालकर एमपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ संवाद किया है. कांग्रेस के सभी 71 जिलाध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी ने 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोडमैप बताया है. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जिलाध्यक्षों की सहमति से ही टिकट बांटे जाएंगे और जिलाध्यक्ष अच्छा काम करेंगे उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि जिले में कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो उसे जिलाध्यक्ष की बात माननी ही पड़ेगी, केवल अपवाद स्वरूप ही पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की जाएगी. इस बैठक में एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीष चौधरी भी मौजूद थे. 

जमीन पर करना होगा काम: राहुल गांधी 

राहुल गांधी ने सभी जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें जमीन पर ही काम करना होगा. 10 दिन के अंदर सभी कार्यालयों में काम शुरू होना चाहिए, साथ ही आने वाले सालों में कांग्रेस की रणनीति अब जमीनी स्तर पर सक्रिय और जनसमस्याओं से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देने की होगी, उन्होंने जिलाध्यक्षों से कहा 'आप कांग्रेस की असली ताकत हैं. अब संगठन आपकी क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ेगा. जो अच्छा काम करेगा, वही आगे आएगा. राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में यह भी संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में आगामी 2028 विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों की राय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 'जिला स्तर पर चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसे अब जिलाध्यक्ष की बात माननी होगी. अपवाद स्वरूप ही वरिष्ठ नेताओं से प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी' यह बयान साफ तौर पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जहां अब पारंपरिक चेहरों और शीर्ष नेताओं के बजाय स्थानीय नेतृत्व को सशक्त किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र

एमपी में संगठन मजबूत करना चाहती है कांग्रेस 

कांग्रेस मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए उठा रही है. नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में इस बार जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की जमीनी पकड़ और सक्रियता को प्राथमिकता दी गई है, राहुल गांधी का यह कदम कांग्रेस में एक नई संगठनात्मक सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें नीचे से ऊपर तक जवाबदेही और पारदर्शिता को अहमियत दी जा रही है. खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बदली है. पार्टी अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है. बताया जा रहा है कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां भी इसी दिशा में की गई हैं. राहुल गांधी ने कहा 'अगर कांग्रेस को फिर से मजबूत करना है, तो हमें पुराने ढर्रे से बाहर आकर जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा. यही लोग हैं जो लोगों के बीच हैं, और इन्हीं के जरिए पार्टी की नीतियों का प्रचार-प्रसार होगा.'

जिलाध्यक्षों को गाइडलाइन जारी 

एमपी कांग्रेस के सभी नए जिलाध्यक्षों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आने वाले पंचायत चुनावों, जनसंपर्क अभियान, सदस्यता अभियान और संगठन की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया. उन्हें यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ने में भी वे सक्रिय भूमिका निभाएं. यह प्रक्रिया 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अहम मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः MP के विधायकों की होगी बल्ले-बल्ले! वेतन बढ़ाने की तैयारी, पेंशन भी होगी मोटी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

