पचमढ़ी में राहुल गांधी का मंथन, सीनियर लीडर्स के साथ बैठक, संगठन मजबूत करने की सलाह

MP Politics News: पचमढ़ी पहुंचे कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन शुरू कर दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं के साथ बैठक की है, बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे. इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के साथ भी संवाद किया. राहुल गांधी ने सत्ता में आने के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है.

राहुल का एमपी पर फोकस

राहुल गांधी ने पार्टी के आगामी राजनीतिक एजेंडे और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की है. उनका सीधा फोकस 2028 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव पर बना हुआ है. राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लिया, उन्होंने सभी से संवाद करते हुए मिशन-2028 के तहत मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प दोहराया. राहुल ने जिला अध्यक्षों से कहा कि पार्टी की नीतियों और जनता के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम प्राथमिकता से करना है. इस दौरान उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों से संवाद करते हुए उनके सुझाव भी लिए हैं. राहुल गांधी शाम को जिला अध्यक्षों और उनके परिजनों के साथ डिनर में भी शामिल होंगे.

जीतू पटवारी ने मांगा सहयोग

राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो संगठन को घर-घर तक पहुंचाना है. राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से कहा कि सभी को साथ लेकर चलना है, क्योंकि हम केवल मामूली अंतर से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सबको मिलकर लड़ना होगा, इससे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी. बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभी सीनियर नेताओं का सहयोग मांगा है.

रात पचमढ़ी में ही रुकेंगे राहुल गांधी

राहुल गांधी शनिवार दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर हेलिकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचे और सीधे होटल हाईलैंड गए. वे शनिवार और रविवार को करीब 19 घंटे पचमढ़ी में प्रवास करेंगे. उनका नाइट स्टे पहाड़ी पर स्थित रविशंकर भवन में निर्धारित है. रविवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर वे हेलिकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे और वहां से दिल्ली लौट जाएंगे.

