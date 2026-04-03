हाई कोर्ट में अपील करेंगे राजेंद्र भारती, विधायकी बचाने का क्या है विकल्प? कांग्रेस के सीनियर वकील करेंगे पैरवी

MP Politics News: दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी एमपी विधानसभा तरफ से समाप्त करने का आदेश जारी हो गया है. जिसके बाद इस मामले को लेकर एमपी की सियासत हाई हो गई है. कांग्रेस ने इसे बीजेपी का षडयंत्र बताया है. जबकि बीजेपी इसे न्यायालय की प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजेंद्र भारती के पास अब अपनी विधायकी बचाने के लिए क्या विकल्प बचे हैं. बताया जा रहा है कि भारती की विधायकी बचाने के लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी एक्टिव हो गई है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तन्खा उनके मामले की पैरवी करेंगे. जबकि कपिल सिब्बल भी इसमें शामिल होंगे.

राजेंद्र भारती के पास बचा यह विकल्प

राजेंद्र भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. जिसके बाद उनकी विधायकी समाप्त करने का आदेश भी आ गया है. विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी विधायकी समाप्त करने के बाद जानकारी निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है. वहीं राजेंद्र भारती अब अपनी विधायकी बचाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे. भारती के बेटे अनुज का कहना है कि दो दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की जाएगी. जहां कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा उनके पक्ष में पैरवी करेंगे. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि उनकी विधायकी जाएगी या नहीं यह हाईकोर्ट तय करेगा. क्योंकि उन्हें याचिका दायर करने के लिए सेशन कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है.

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एमपी कांग्रेस एक्टिव

मध्य प्रदेश कांग्रेस राजेंद्र भारती के मामले में एक्टिव हो गई है. इसकी पूरी जानकारी दिल्ली आलाकमान तक भी भेजी गई है. क्योंकि राजेंद्र भारती के पास अपील करने के लिए 60 दिन का वक्त है. जबकि अपील करने तक उन्हें सजा से भी निलंबित रखने का आदेश दिया गया है. यानि इस दौरान राजेंद्र भारती को जेल नहीं जाने दिया जाएगा. लेकिन अगर इन 60 दिनों में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर उनकी परेशानियां बढ़ सकती है. लेकिन अगर हाईकोर्ट की तरफ से उनकी सजा पर रोक लगती है तो फिर उनकी विधायकी बच सकती है.

कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना

वहीं कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि 'राहुल गांधी की तरह राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल होगी. राहुल को हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी, राजेंद्र भारती को भी रिलीफ मिलेगी. हमारे पास अभी 60 दिन का समय था, लेकिन रात में सदस्यता समाप्त की गई. ये सब राज्यसभा चुनाव के कारण किया जा रहा है. लेकिन राज्यसभा चुनाव तक राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा दोनों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा. हमें यह पहले से ऐसा करने की शंका थी इसलिए हम रात में विधानसभा पहुंचे थे. क्योंकि रात में 10 बजे विधानसभा का सचिवालय खुला था. जब विधानसभा का सत्र चलता है तब तो 10 बजे तक सचिवालय नहीं खुलता. लेकिन, अब विधायकी रद्द करने सचिवालय खोला जा रहा है.

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य होने पर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. उनका कहना है कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसके आधार पर उनकी विधायकी गई है. भाजपा ने कोई षड्यंत्र नहीं किया, क्योंकि भाजपा ने राजेंद्र भारती से नहीं कहा था कि एफडी के पैसे 15 साल तक निकालते रहे. गलती करने पर न्यायालय ने सजा सुनाई है, जिससे विधायकी की शून्य हुई है. लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जिस तरह से रात में विधानसभा सचिवालय जा रहे हैं वह सही नहीं है. उन्हें इस तरीके से उन्हें विधानसभा में नहीं जाना चाहिए था. यदि कांग्रेस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो फिर वह यह हरकत करें.

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