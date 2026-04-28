राजेंद्र भारती मामले की सुनवाई फिर आगे बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नई तारीख

Rajendra Bharti: दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है. 28 अप्रैल को अहम सुनवाई हुई लेकिन शिकायतकर्ता नोटिस का जवाब नहीं दे पाया. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में नई तारीख दे दी है. अब 29 जुलाई को इस मामले में फिर सुनवाई होगी. राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हो चुकी है. वहीं कोर्ट के तारीख आगे बढ़ाने से एमपी में अब नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई तारीख

दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की बेंच में सुनवाई हुई थी. शिकायतकर्ता पक्ष नोटिस का जवाब नहीं दे पाया था. ऐसे में जवाब पेश नहीं होने की वजह से अदालत ने मामले को आगे बढ़ा दिया है. अब 29 जुलाई 2026 को मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले भी मामले की सुनवाई 1 बार आगे बढ़ चुकी है. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का राजनीतिक करियर अदालत के फैसले पर टिका है. क्योंकि उन्हें भूमि विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है.

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अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होने की संभावना रहेगी. लेकिन फैसले के खिलाफ जाने से एमपी की दतिया विधानसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. यही वजह है कि राजनीतिक लिहाज से कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है. राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था.

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