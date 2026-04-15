राजेंद्र भारती केस की सुनवाई फिर टली, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नई तारीख, फैसले पर टिका है भविष्य

MP Politics: दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली राजेंद्र भारती मामले की सुनवाई फिर से टल गई है. बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील नहीं पहुंचे थे. जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल सुनवाई की नई तारीख तय की है. कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की विधायकी हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है. सहकारिता बैंक घोटाला मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है. उन्होंने फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. ऐसे में उनका आगे का सियासी भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका है.

28 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी. बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद जज ने तारीख को आगे बढ़ा दिया. हालांकि कोर्ट ने नई तारीख में शिकायतकर्ता पक्ष को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले भी एक बार सुनवाई टली थी. तब कोर्ट ने 15 अप्रैल यानि आज की तारीख तय की थी. लेकिन फिलहाल सुनवाई टल चुकी है. राजेंद्र भारती के लिए यह मामला बेहद जरूरी है. क्योंकि कोर्ट के फैसले पर ही उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होने की संभावना है.

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राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा

राजेंद्र भारती को सहकारिता बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सुनाई थी. जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी विधानसभा की सदस्यता शून्य घोषित कर दी गई थी. हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से राजेंद्र भारती को इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए 60 दिन का समय मिला है. जिसके बाद उन्होंने तुरंत मामले की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी. ऐसे में अब 28 तारीख को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं.

राजेंद्र भारती से जुड़े इस मामले में फिलहाल एमपी की राजनीति में भी हलचल तेज हैं. क्योंकि उनका सियासी भविष्य इस फैसले पर टिका है. विधायकी नहीं रहने की स्थिति में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है. राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था.

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