Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल की सजा पर रोक लगाने की उनकी मांग अदालत ने खारिज कर दी.

Written ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:19 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नर्मदापुरम में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बसों में तोड़फोड़...
Farmers protest1 hr ago
2
Gwalior Court1 hr ago
3
dhar news2 hrs ago
4
cm mohan yadav8:45 AM IST
5
shahdol news7:08 AM IST