/सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, इस मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से जवाब तलब किया है. राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. इस सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वे याचिका पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले में आगे की सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है.