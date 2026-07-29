/सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा पर रोक लगाने से इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

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मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, इस मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से जवाब तलब किया है. राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. इस सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वे याचिका पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले में आगे की सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के तौर पर राजेंद्र भारती की अयोग्यता बनी रहेगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अभियोजन पक्ष और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (इसके जनरल मैनेजर के जरिए) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है.
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने नई दिल्ली की स्पेशल MP-MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सजा पर रोक लगाना एक असाधारण अधिकार है, जिसका इस्तेमाल केवल खास हालात में ही किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई साफ गलती नजर नहीं आई.
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में उन्हें सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले भारती को तीन साल की जेल और 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था. उन पर आरोप है कि एक सहकारी बैंक के चेयरमैन के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले के जरिए फंड का गलत इस्तेमाल किया. भारती ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी और साथ ही सजा पर रोक लगाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की थी.
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