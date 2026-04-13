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विधायकी जाने पर पहली बार बोले राजेंद्र भारती, कहा-BJP में जाने का मिला था ऑफर

MP Politics: राजेंद्र भारती ने विधायकी जाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने भाजपा पर षडयंत्र का आरोप लगाया है. राजेंद्र भारती का कहना है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया गया था.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Deepak Dwivedi|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:37 PM IST
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राजेंद्र भारती का बड़ा आरोप
राजेंद्र भारती का बड़ा आरोप

Rajendra Bharti: दतिया सीट कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त हो चुकी है. विधायकी जाने के बाद वह पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. सोमवार को उन्होंने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर विधायकी निरस्त करवाने का आरोप लगाया है. जबकि उनका कहना है कि भाजपा में भी उन्हें शामिल होने का ऑफर मिला था. लेकिन जब यह ऑफर ठुकरा दिया गया तो उनके खिलाफ यह षडयंत्र किया गया है. वहीं राजेंद्र भारती के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. 

राजेंद्र भारती का बड़ा आरोप

राजेंद्र भारती ने कहा 'उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था. मई 2024 में मुझे केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने मिलने बुलाया और उस ओएसडी ने मुझे नरोत्तम मिश्रा का ऑफर बताया. मुझे बीजेपी आने का ऑफर दिया गया था. साथ ही कहा गया कि आपका जो भी नुकसान हुआ है वह भरपाई कर देंग. उन्होंने मेरे नुकसान का आंकलन 70 करोड़ किया था. जिसके लिए मैने मना कर दिया था. इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ यह षडयंत्र किया है. बीजेपी जनता को गुमराह करती है. 2008 में जब डबरा सीट आरक्षित हो गई तो नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से चुनाव लड़े और तभी से गलत हथकंडे अपना रहे हैं.

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राजेंद्र भारती बोले-हम शिकार हुए हैं

राजेंद्र भारती का कहना है 'नरोत्तम मिश्रा ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, हमारे परिवार और कांग्रेस के लोगों पर गलत मामले दर्ज करवाएं. सबके व्यापार बंद करवाएं. लेकिन हम कभी डरे नहीं. 2023 की हार बर्दाश्त नहीं हुई. कई बार हमसें संपर्क करने की कोशिश की गई. इसी तरह एफडी मामले में ज्वॉइंट रजिस्टर से रिकवरी के लिए कहा और फर्जी तरीके से पूरे मामले को पेश किया गया. गैर कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को गुमराह किया और धारा 319 का केस लगवाकर को एक्यूज बनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के आवेदन पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे. लेकिन इसकी जांच अधूरी की थी. सुप्रीम कोर्ट में तथ्य पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर किया था. तब हमने झारखंड मांगा था, लेकिन, केस दिल्ली ट्रांसफर किया. वहां भी नरोत्तम मिश्रा ने अपने लोगों के साथ गलत तथ्य रखकर गुमराह किया. इस पूरे केस में राणा सांगा की तरह हम शिकार हुए है.'

बीजेपी का पलटवार 

राजेंद्र भारती के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का मामले में कहना है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, अपराध है या नहीं यह न्यायपालिका तय करती है. जब अदालत कांग्रेस की दलील खारिज कर देती है, तो यह जनता को गुमराह करते हैं. मामला अदालत के निर्णय पर दर्ज किया गया था. बीजेपी के नेता के कहने पर दर्ज नहीं किया गया था. हास्यास्पद है जिन पर 10 लाख का अपराध सिद्ध हो रहा वह 70 करोड़ को ठुकराने की बात कर रहे. कैस को फैब्रिकेटेड बताकर अदालत की अवमानना कर रहे है. अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेसी झूठ बोल रहे भ्रमशिला रहे और अदालत को गुमराह कर रहे हैं. लेकिन जनता की सिम्पैथी कांग्रेस के अपराधों से खो चुकी है. 

बता दें कि राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती के मामले की सुनवाई जल्द होने वाली है. इस फैसले पर उनकी विधायकी टिकी रहेगी. 

ये भी पढे़ंः भोपाल में दिग्विजय सिंह से मिले जीतू पटवारी, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज 

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