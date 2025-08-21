'कहां की लाडली बहने सबको बोरियों में भर दें', कांग्रेस नेता ने भरे मंच से दिया विवादित बयान, वीडियो वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता ने मंच से विवादित बयान दे दिया जो अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है. राजगढ़ के नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष के स्वागत के दौरान यह बयान दिया गया है. जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष जयवंत गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब बार एक साथ जीतेंगे, कहां की लाडली बहने सबको बोरियों में भर देंगे. बयान का वीडियो गुरुवार को सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस को भाजपा ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है.

प्रियव्रत सिंह का हुआ स्वागत

बुधवार को जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रियव्रत सिंह राजगढ़ मुख्यालय पहुंचे. मंगल भवन में हुए स्वागत समारोह में पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए जयवंत गुर्जर ने यह विवादित बयान दिया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रियव्रत सिंह के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा आई है. अब बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं.

राहुल गांधी ने दी जिम्मेदारी

जयवंत गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के दौरान जिले से 18 नाम सामने आए थे. लेकिन पर्यवेक्षक ने प्रियव्रत सिंह का नाम राहुल गांधी को सुझाया. इसके बाद राहुल गांधी ने खुद फोन कर उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में जिले की सभी विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें जीतेगी.

भाजपा ने साधा निशाना

इस बयान को लेकर भाजपा जिला महामंत्री देवी सिंह सौंधिया ने कहा कि कांग्रेस नेता का यह बयान बेहद निंदनीय है और लाडली बहनों का अपमान है. शायद कांग्रेस भूल गई है कि यह भारत भूमि है, जहां नारी शक्ति के अपमान पर महाभारत तक का युद्ध हो चुका है. किसी भी स्थिति में बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-MP कांग्रेस में टेक्नोलॉजी की दस्तक, जिलाध्यक्षों पर 'डिजिटल पहरा', दिल्ली जाएगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!