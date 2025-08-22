कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की महिलाएं, बोरे दिखाकर दिया जवाब, बोलीं-हिम्मत हो तो भरो
Rajgarh News-राजगढ़ में कांग्रेस नेता के लाड़ली बहनों को लेकर दिए विवादित बयान का महिलाओं ने विरोध जताया. महिलाएं कांग्रेस कार्यालय के बाहर बोरा लेकर बड़ी संख्या में पहुंची. कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं ने बोरा दिखाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो हमें भरो बोरे में.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:31 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में शुक्रवार को महिलाओं ने कांग्रेस नेता के बयान के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया. महिलाएं हाथों में बोरा लेकर मंगल भवन से कांग्रेस कार्यालय पहुंची और जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर के लाड़ली बहनाओं को लेकर दिए बयान का विरोध किया. महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता का बयान मध्यप्रदेश की लाड़ी बहना योजना से लाभान्वित हो रही बहनों का अपमान है. 

महिलाओं ने कहा कि सरकार बहनों को सम्मान दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेता उनका मजाक उड़ाकर महिला समाज को नीच दिखा रहे हैं. 

'हिम्मत है तो भरो बोरे में'
विरोध करन पहुंची महिलाओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बोरा दिखाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो हमें भरो बोरे में. प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा. 

क्या है पूरा विवाद
दरअसल, बुधवार को राजगढ़ में जिला पंचायत सदस्य ने नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंच से विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कहां की लाड़ली बहने सबको बोरियों में भर देंगे. गुरुवार को उनके बयान का वीडियो वायरल हो गया. इस बाद सियासत गरमा गई. महिलाओं ने इसी बयान को लेकर विरोध जताया है. 

चुनाव में दिखा देंगे औकात
महिला मोर्चा जिला महामंत्री नीलम सक्सेना ने कहा कि लाड़ली बहनों का सम्मान कांग्रेस को खल रहा है, क्योंकि चुनाव में हमारी लाड़ली बहनों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी. वे कहते हैं कि हमें बोरों में भर देंगे, चुनाव में तो हम बहनों ने आपको बंद करके मोहनपुरा डैम में डुबो दिया था. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनें यही कहना चाहती हैं कि अभी तो यह राजगढ़ है, जैसे पिछले चुनाव में हमने उनका सूपड़ा साफ किया था, वैसे ही आने वाले चुनाव में भी हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे. 

यह भी पढ़ें-'छिंदवाड़ा कलेक्टर RSS की .... पहन लें', उमंग सिंघार का विवादित बयान, गरमाई सियासत

