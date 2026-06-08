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Bjp candidates Mahesh Kevat profile: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 18 जून को राज्य की तीन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है. इसी बीच भाजपा ने राज्यसभा के लिए महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है. मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है. रविवार को देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर बैठक चली. बैठक के बाद भाजपा ने महेश केवट के नाम की घोषणा की. तीसरे उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के बीच कड़ा मुकाबला होगा.
कौन हैं महेश केवट?
कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें
बीजेपी के दो उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने हैं. बीजेपी ने पहले ही इनमें से दो सीटों के लिए तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के नामों की घोषणा कर दी थी और दोनों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है. तीसरी सीट के लिए महेश केवट को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है.
आज दाखिल करेंगे नामांकन
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्य प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय से एक नामांकन रैली निकाली जाएगी. वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे.
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