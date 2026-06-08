Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /ABVP के ब्लॉक संयोजक से राज्यसभा तक, कौन हैं महेश केवट? जिन्हें BJP ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ उतारा

ABVP के ब्लॉक संयोजक से राज्यसभा तक, कौन हैं महेश केवट? जिन्हें BJP ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ उतारा

Bjp candidates Mahesh Kevat profile: महेश केवट मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के एक सक्रिय और संगठन से जुड़े नेता हैं. छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले महेश केवट ने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई. भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है.

Written ByPooja
Published: Jun 08, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:51 AM IST
ABVP के ब्लॉक संयोजक से राज्यसभा तक, कौन हैं महेश केवट? जिन्हें BJP ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ उतारा

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुरैना में दादा ने 5 साल की पोती से किया रेप, तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल
Morena news45 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav56 min ago
3
MP Rajya Sabha Chunav59 min ago
4
gwalior news1 hr ago
5
sagar news2 hrs ago