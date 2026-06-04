ABVP से राज्यसभा तक...जानिए कौन हैं रजनीश अग्रवाल, जिन्हें BJP ने बनाया है अपना उम्मीदवार

BJP Candidate Rajneesh Agrawal-बीजेपी ने मध्यप्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं. पार्टी के बड़े नेताओं ने इस बार दिल्ली के बड़े नेता तरुण चुग के साथ-साथ एमपी बीजेपी के बेहद करीबी और जमीनी नेता रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताया है. तरुण चुग मूलरूप से पंजाब के रहने वाले हैं, वहीं रजनीश अग्रवाल मूलरूप से मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और उनकी जमीनी स्तर पर पार्टी में अच्छी पकड़ है. रजनीश अग्रवाल प्रदेश में कई पदों पर रह चुके हैं. ये दोनों अब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे.

कौन हैं रजनीश अग्रवाल

रजनीश अग्रवाल को बीजेपी को वो चाणक्य कहा जा सकता है, जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं. फिलहाल वे एमपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और उनके पास बूथ प्रबंधन का जिम्मा है. राजनीति में एक कहावत है, बूथ जीता, तो चुनाव जीता...इस काम में रजनीश अग्रवाल को महारत हासिल है. सोशल मीडिया संभालना हो या जमीन पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी हो, रजनीश भाई हर मोर्चे पर माहिर माने जाते हैं.

छात्र राजनीति से शुरू हुआ था सफर

रजनीश अग्रवाल का राजनीतिक सामान्य ही रहा है. उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एकदम निचले स्तर से की थी. वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की विचारधार से जुड़े और फिर कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से छात्र राजनीति में उतरे. इसके बाद उन्होंने युवा मोर्चा में काफी मेहनत की. संगठन में काम के प्रति उनकी लगन को देखकर पार्टी उन्हें आगे बढ़ाती गई. वे एमपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे और प्रदेश महामंत्री जैसे बड़े पदों पर काम भी किया है. रजनीश अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं, जो टीबी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखते थे और दमदारी से अपनी बात रखते थे.

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अनुभवी नेता माने जाते हैं रजनीश

भोपाल को अपना घर और राजनीतिक कर्मभूमि मानने वाले रजनीश जी को संगठन में बहुत ही गंभीर और अनुभवी नेता माना जाता है. रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान होने पर उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं और संगठन का आभार जता रहे हैं.

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