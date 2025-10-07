बिहार में बनेगी किसकी सरकार ? रमन सिंह ने किया बड़ा दावा, इस नेता पर जताया भरोसा

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही देशभर में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, सबकी नजरें इसी बात बर टिकी है कि आने वाले 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनेगी. इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने चुनावों में एनडीए की जीत का दावा किया है, रमन सिंह का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. रमन सिंह का यह दावा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव देश की राजनीति के लिहाज से भी अहम है.

रमन सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा 'बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन दिखा है, उनकी योजनाओं ने बिहार के लोगों के लिए काम किया है. उनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन वह पूरी तरह से बेदाग रहे हैं, आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा. ऐसे में बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सीएम नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जिसके साथ ही, बिहार में विकास और सुशासन का एक नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी बिहार के विकास के लिए बड़ी योजनाएं दी हैं, जिससे बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के नेतृत्व में, भाजपा के साथ मिलकर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिसके साथ ही, बिहार में विकास और सुशासन का एक नया अध्याय शुरू होगा। pic.twitter.com/IfPa8rwAMS — Dr Raman Singh (@drramansingh) October 7, 2025

रमन सिंह भी कर सकते हैं प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर सकती है, जिसमें रमन सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रमन सिंह के सियासी अनुभव को देखते हुए बीजेपी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप सकती है. इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ भाजपा के दूसरे नेताओं को भी बिहार में प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी मिल सकती है.

14 नवंबर को आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस बार बिहार में दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. आचार संहिता लगने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए और महागठबंधन के नेता प्रचार में जुटने वाले हैं. क्योंकि चुनावों को लेकर फिलहाल एक महीने का वक्त है, जिसमें इस बार सभी नेता पूरा जोर लगाते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः 5 फॉर्च्यूनर, 8 क्रेन, 3 बंदूक... संपत्ति 61 करोड़, 12वीं पास BJP MLA का साम्राज्य

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!