दिग्विजय सिंह के बेटे बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, तो बीजेपी ने कंसा तंज, कहा-यह तो बड़ी साजिश

MP Congress District President: एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर घमासान भी देखने को मिल रहा है. सबसे अहम बात यह है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना जिले में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि वह तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं. हालांकि जयवर्धन सिंह ने इसे पार्टी का निर्देश बताया है. लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार तंज कस रही है. बीजेपी विधायक ने इसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की साजिश बताया है. वहीं एमपी के दूसरे जिलों में भी कही-कही विरोध दिख रहा है. कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की कमान कुछ विधायकों को भी सौंपी है.

रामेश्वर शर्मा ने कसा तंज

भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर तंज कसा है. उन्होंने कहा 'एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साजिश कर राजाओं को जिलों में रंक बना दिया है, जिससे हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध भी दिख रहा है. क्योंकि कहा तो यह जा रहा था कि एमपी में कांग्रेस का अध्यक्ष राघौगढ़ से होना चाहिए, झाबुआ से होना चाहिए. लेकिन जीतू पटवारी ने ऐसे सभी नेताओं को ठिकाने लगा दिया है. सक्षम नेताओं से कह दिया गया है कि अपने जिलों में ही रहिए और भोपाल की तरफ मत आना क्योंकि भोपाल में तो मैं हूं.' बता दें कि जयवर्धन सिंह को गुना में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है.

वहीं कांग्रेस के सभी नए जिलाध्यक्षों की पहली बैठक राहुल गांधी के साथ होने पर भी रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है. उन्होंने कहा 'फुस्सी संगठन के पास ले जाकर पप्पू के सामने अप्पू को बिठाया जाएगा, मध्य प्रदेश के आंतरिक दबाव को दबाने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी का सहारा लिया जा रहा. हर तीन महीने में समीक्षा की बात कर रहे हैं, डेढ़ साल में एक आया है, एक दूसरे को 3 महीने तक कॉल करते रहेंगे. पूछेंगे तुमने क्या किया तो कहा कि मैं तुझे कॉल कर लिया और तूने मुझे, यही सब चलता रहेगा.'

ये भी पढ़ेंः MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बगावत, गुना-रीवा-इंदौर में विरोध

जयवर्धन सिंह ने दिया जवाब

वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और राघौगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने खुद को गुना जिले का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा 'संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस ने बड़ा संदेश दिया है, लीडर बेस पार्टी को संगठन बेस पर नई ताकत देने का प्रयास किया गया है, मेरा सौभाग्य मुझे इस लाइक समझा है और जिम्मेदारी दी है. क्योंकि पार्टी के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि जिले के सबसे मजबूत नेता ही जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए.'

बीजेपी भी एक्टिव

बताया जा रहा है कि एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है. क्योंकि एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कई जगह विरोध दिख रहा है. जिससे बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है. वहीं कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है. कांग्रेस कई सीनियर नेताओं को इस मुद्दे पर आगे कर बीजेपी पर पलटवार करने में जुटी है.

ये भी पढ़ेंः नई नियुक्तियां होते ही दिल्ली तलब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी लेंगे बैठक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!