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रतलाम में BAP के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, विधायक कमलेश्वर डोडीयार पर FIR, सियासी हलचल तेज

Ratlam News-रतलाम में उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने BAP विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित 4 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है. बिना अनुमित कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे करीब 1000 समर्थकों पर पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:27 PM IST
रतलाम में BAP के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, विधायक कमलेश्वर डोडीयार पर FIR, सियासी हलचल तेज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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