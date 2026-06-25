रतलाम में BAP के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, विधायक कमलेश्वर डोडीयार पर FIR, सियासी हलचल तेज

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FIR on Sailana MLA-मध्यप्रदेश के रतलाम में भारत आदिवासी पार्ट के बैनर तले किए गए उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने, बैरिकेड्स तोड़ने और चक्काजाम करने के आरोप में पुलिस ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा, जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार और भील विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश माल सहित अन्य समर्थकों के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में केस दर्ज किया है.
बुधवार को किया था प्रदर्शन
यह पूरी घटना बुधवार की है, जब विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में करीब 800 से 1000 कार्यकर्ताओं ने खाद, बीज, बिजली और ग्रामीण समस्याओं जैसी 47 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया था. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू प्रतिबंधों के चलते पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बंजली फोरलेन रोड पर ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद समर्थकों ने दो से तीन जगहों पर पुलिस घेरा तोड़ा, बैरिकेड्स गिराए और अधिकारियों से धक्का-मुक्की करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गए.
प्रदर्शन के बाद एडीएम को सौंपा था ज्ञापन
जब प्रशासन ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया, तो विधायक अपने समर्थकों के साथ बाहिर सिटी फोरलेन सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सभा को संबोधित किया और बाद में एडीएम को ज्ञापन सौंपा.
नेताओं पर एफआईआर दर्ज, उपद्रवियों की पहचान जारी
पुलिस रिपोर्ट के अनुसाप, रतलाम में रैली, चक्काजाम और सड़क पर बैठने जैसी गतिविधियों पर 25 अप्रैल 2026 से ही पुरी तरह रोक लगाई गई है. इसके बावजूद बिना अनुमति प्रदर्शन कर सड़क जाम की गई, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. राजस्व निरीक्षक तरुण रघुवंशी की रिपोर्ट पर पुलिस ने सरकारी आदेशों के उल्लंघन और बलपूर्वक भय का माहौल बनाने के आरोप में धारा 233(ए) के तहत मामला दर्ज किया है. स्टेशन रोड थाना पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शन में शामिल अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.